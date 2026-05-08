#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+23°
$
463.41
546.27
6.18
Общество

Сильная жара до +36°С и дожди с грозами: непогода обрушится на весь Казахстан 9 мая

9 мая, День Победы, Вечный огонь, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 17:32 Фото: Zakon.kz
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 9 мая 2026 года, предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в День Победы сильная жара +35+36°С днем сохранится:

  • в Алматинской области,
  • в области Жетысу.
"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат определять погоду на всей территории Казахстана, пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе, северо-западе, севере страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туманы, на юге – пыльная буря".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что чрезвычайная пожарная опасность:

  • ожидается на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге области Абай,
  • сохраняется на юго-востоке, юге области Жетысу.

"В Кызылординской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на севере, юге, востоке Павлодарской, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, западе, востоке, в центре Жамбылской, в северной половине Алматинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде на День Победы в трех крупнейших мегаполисах республики:

  • в Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.
  • в Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 17:32
От +33°C до 0°C: погода на выходных в Алматы, Астане и Шымкенте по-настоящему удивит

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан в предстоящие 3 праздных выходных дня ждет погодный хаос – ожидаются резкое похолодание до -6°С, ливни и град. Подробнее о погоде на 9, 10 и 11 мая 2026 года можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
деревья, снегопад, машина
17:48, 13 марта 2026
Ночью снег, днем дождь: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 14 марта
зима, улица, машины, снег, деревья, дорожные знаки
18:07, 05 марта 2026
Циклон обрушит на весь Казахстан дожди, снегопады и метель
мост, снегопад, фонари
17:32, 02 марта 2026
Снегопады, дожди и метели: циклон испортит погоду в Казахстане 3 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: Ijf.org
18:31, Сегодня
Казах досрочно уступил россиянину в схватке за "бронзу" на топ-турнире по дзюдо в Астане
Фото: НОК РК
18:22, Сегодня
Казахстанский дзюдоист за день проиграл двум соперникам из Узбекистана на домашнем турнире
Казахстанский дзюдоист сделал заявление после поражение в финале топ-турнира в Астане
18:15, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана сделал заявление после поражения в финале топ-турнира в Астане
Лилия Нугаева
18:01, Сегодня
Россиянка "забрала" у дзюдоистки из Казахстана бронзовую медаль Grand Slam в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: