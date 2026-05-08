Сильная жара до +36°С и дожди с грозами: непогода обрушится на весь Казахстан 9 мая

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящую субботу, 9 мая 2026 года, предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что в День Победы сильная жара +35+36°С днем сохранится:

в Алматинской области,

в области Жетысу.

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы продолжат определять погоду на всей территории Казахстана, пройдут дожди с грозами, на западе, юго-западе, северо-западе, севере страны прогнозируются сильные дожди, град, шквал. По республике ожидаются усиление ветра, ночью и утром – туманы, на юге – пыльная буря". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что чрезвычайная пожарная опасность :

ожидается на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге области Абай,

на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге области Абай, сохраняется на юго-востоке, юге области Жетысу.

"В Кызылординской, Карагандинской областях, в областях Улытау, Абай, Жетысу, на севере, юге, востоке Павлодарской, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, западе, востоке, в центре Жамбылской, в северной половине Алматинской, на юге Актюбинской, на юго-востоке Акмолинской, на западе Северо-Казахстанской, на западе, северо-западе Восточно-Казахстанской областей ожидается высокая пожарная опасность ", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем синоптики рассказали о погоде на День Победы в трех крупнейших мегаполисах республики:

в Астане – переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.

– переменная облачность, временами дождь, гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С. в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

– переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С. в Шымкенте – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +28+30°С.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан в предстоящие 3 праздных выходных дня ждет погодный хаос – ожидаются резкое похолодание до -6°С, ливни и град. Подробнее о погоде на 9, 10 и 11 мая 2026 года можете узнать здесь.