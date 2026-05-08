Культура и шоу-бизнес

Стало известно о причинах госпитализации отца Леонида Агутина

Леонид Агутин рассказал о состоянии здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 23:10 Фото: Instagram/agutinleonid
Певец и композитор Николай Агутин прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем, сообщает Zakon.kz.

Его слова приводит телеканал "360".

"Слава богу, все обошлось. Что-то заболело, да, но сейчас все в порядке, все хорошо", – рассказал 91-летний отец певца Леонида Агутина.

До этого СМИ писали, что музыканту потребовалась медицинская помощь из-за боли в груди и затрудненного дыхания.

Отмечается, что на фоне состояния здоровья Николай Агутин отказался от крупных выступлений и в последнее время изредка принимает участие в частных мероприятиях вместе с сыном.

Николай Агутин – советский и российский музыкант, певец, композитор и поэт-песенник, наиболее известный как солист ВИА "Голубые гитары" и отец певца Леонида Агутина. Он также известен как организатор концертов, работавший с такими коллективами, как "Веселые ребята" и "Песняры".

Ранее сообщалось, что Леонид Агутин почтил память Батырхана Шукенова после концерта в Астане.

