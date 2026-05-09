Сын Розы Рымбаевой выбрал творческий псевдоним
Младший сын казахстанской примадонны объявил о смене сценического имени, сообщает Zakon.kz.
8 мая на своей странице в Instagram Мади Рымбаев дал развернутое объяснение о новом этапе в своей певческой карьере. Изменения в жизни и творчестве певца совпали с выходом нового трека "KUMANDANBA".
"Для меня это не просто псевдоним – это новое направление, новое дыхание, новый я, новый этап и новое имя", – обратился к подписчикам певец.
Со слов Мади, опыт и знания, которые он накопил на протяжении нескольких лет, он теперь продолжит под новым сценическим псевдонимом.
"Я – SALSERI. И это только начало", – подытожил он обращение к фанатам.
По данным Wikipedia, "сал-серi" – понятие, связанное с особым искусством в традиционном казахском обществе.
"Сал-сери путешествовали группами, посещая деревни в сопровождении поэтов, певцов, борцов и других талантливых спутников", – говорится в описании.
В этот же день Роза Рымбаева обратилась к своим поклонникам по случаю юбилейного концерта в Астане.
