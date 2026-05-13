Культура и шоу-бизнес

17-летняя дочь Кайрата Нуртаса показала школьные фото и нарвалась на хейт, но ее защитили

блогер Алау Нуртас, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:01
Популярная казахстанская блогерша, модель и актриса Алау Нуртас вновь оказалась под волной хейта. Причиной этому послужили ее публикации в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, 17-летняя дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поделилась кадрами, сделанными в стенах школы. В них наследница звездной семьи предстала в белой рубашке, черной юбке-шортах и с лентой "Выпускник-2026".

"Выпускной класс", – написала Алау под своими фотографиями, которые опубликовала накануне, 12 мая.

Также она поделилась видео с одноклассниками, в котором запечатлела "последние дни в статусе "старшеклассницы/старшеклассника".

Подписчики поздравили Алау со скорым окончанием школы и пожелали ей удачи:

  • "Красотка".
  • "В добрый путь, милая".
  • "Ты все равно особенная".
  • "С выпускным поздравляю!"
  • "Самые прекрасные моменты".
  • "Очень красивая девочка, на папу похожа очень сильно".
  • "Дорогая наша Алау! В добрый путь, успехов на жизненном пути!"
  • "Она такая красивая. Я скучаю по школьным временам. Самое счастливое время".

Не обошлось и без негативных комментариев:

  • "Вообще не идет".
  • "Это не школьница!"
  • "Что за слишком короткая юбка?"
  • "В школу можно в такой короткой юбке?"
  • "Кажется, ты часто ходишь в ночные клубы".
  • "Кайреке, не разрешайте дочери носить короткое".
  • "В какой школе она учится и что за форма такая? Она будто не в школе, а в ночном клубе".

Но преданные поклонники защитили Алау:

  • "Хейт пишут одни мужчины".
  • "Почему вы столько негатива пишите ребенку, который только начинает жить. Она же еще ребенок".
  • "Видимо, идет подготовка к выпускному. Она так оделась для фотосессии. В другое время – школьная форма".
  • "Люди пишут ровно то, чем они сами заполнены. Так что прошу не переходить границы. Она очень красивая. Ошибочно делать выводы о человеке из-за короткой одежды".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:01
"Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли

Алау Нуртас хейтят не в первый раз из-за публикаций в соцсетях. К примеру, в январе 2026 года, отвечая на вопрос: "Стыдно! Что скажут родители?", наследница звездной пары опубликовала видео, где танцует вместе с папой и мамой. Таким образом она показала, что родители поддерживают ее.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
