17-летняя дочь Кайрата Нуртаса показала школьные фото и нарвалась на хейт, но ее защитили
Так, 17-летняя дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поделилась кадрами, сделанными в стенах школы. В них наследница звездной семьи предстала в белой рубашке, черной юбке-шортах и с лентой "Выпускник-2026".
"Выпускной класс", – написала Алау под своими фотографиями, которые опубликовала накануне, 12 мая.
Также она поделилась видео с одноклассниками, в котором запечатлела "последние дни в статусе "старшеклассницы/старшеклассника".
Подписчики поздравили Алау со скорым окончанием школы и пожелали ей удачи:
- "Красотка".
- "В добрый путь, милая".
- "Ты все равно особенная".
- "С выпускным поздравляю!"
- "Самые прекрасные моменты".
- "Очень красивая девочка, на папу похожа очень сильно".
- "Дорогая наша Алау! В добрый путь, успехов на жизненном пути!"
- "Она такая красивая. Я скучаю по школьным временам. Самое счастливое время".
Не обошлось и без негативных комментариев:
- "Вообще не идет".
- "Это не школьница!"
- "Что за слишком короткая юбка?"
- "В школу можно в такой короткой юбке?"
- "Кажется, ты часто ходишь в ночные клубы".
- "Кайреке, не разрешайте дочери носить короткое".
- "В какой школе она учится и что за форма такая? Она будто не в школе, а в ночном клубе".
Но преданные поклонники защитили Алау:
- "Хейт пишут одни мужчины".
- "Почему вы столько негатива пишите ребенку, который только начинает жить. Она же еще ребенок".
- "Видимо, идет подготовка к выпускному. Она так оделась для фотосессии. В другое время – школьная форма".
- "Люди пишут ровно то, чем они сами заполнены. Так что прошу не переходить границы. Она очень красивая. Ошибочно делать выводы о человеке из-за короткой одежды".
Алау Нуртас хейтят не в первый раз из-за публикаций в соцсетях. К примеру, в январе 2026 года, отвечая на вопрос: "Стыдно! Что скажут родители?", наследница звездной пары опубликовала видео, где танцует вместе с папой и мамой. Таким образом она показала, что родители поддерживают ее.