17-летняя дочь Кайрата Нуртаса показала школьные фото и нарвалась на хейт, но ее защитили

Популярная казахстанская блогерша, модель и актриса Алау Нуртас вновь оказалась под волной хейта. Причиной этому послужили ее публикации в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Так, 17-летняя дочь певца Кайрата Нуртаса и актрисы Жулдыз Абдукаримовой поделилась кадрами, сделанными в стенах школы. В них наследница звездной семьи предстала в белой рубашке, черной юбке-шортах и с лентой "Выпускник-2026".

"Выпускной класс", – написала Алау под своими фотографиями, которые опубликовала накануне, 12 мая.

Также она поделилась видео с одноклассниками, в котором запечатлела "последние дни в статусе "старшеклассницы/старшеклассника".

Подписчики поздравили Алау со скорым окончанием школы и пожелали ей удачи:

"Красотка".

"В добрый путь, милая".

"Ты все равно особенная".

"С выпускным поздравляю!"

"Самые прекрасные моменты".

"Очень красивая девочка, на папу похожа очень сильно".

"Дорогая наша Алау! В добрый путь, успехов на жизненном пути!"

"Она такая красивая. Я скучаю по школьным временам. Самое счастливое время".

Не обошлось и без негативных комментариев:

"Вообще не идет".

"Это не школьница!"

"Что за слишком короткая юбка?"

"В школу можно в такой короткой юбке?"

"Кажется, ты часто ходишь в ночные клубы".

"Кайреке, не разрешайте дочери носить короткое".

"В какой школе она учится и что за форма такая? Она будто не в школе, а в ночном клубе".

Но преданные поклонники защитили Алау:

"Хейт пишут одни мужчины".

"Почему вы столько негатива пишите ребенку, который только начинает жить. Она же еще ребенок".

"Видимо, идет подготовка к выпускному. Она так оделась для фотосессии. В другое время – школьная форма".

"Люди пишут ровно то, чем они сами заполнены. Так что прошу не переходить границы. Она очень красивая. Ошибочно делать выводы о человеке из-за короткой одежды".

Материал по теме "Что я им сделала?": семью Кайрата Нуртаса объединила волна поддержки после травли

Алау Нуртас хейтят не в первый раз из-за публикаций в соцсетях. К примеру, в январе 2026 года, отвечая на вопрос: "Стыдно! Что скажут родители?", наследница звездной пары опубликовала видео, где танцует вместе с папой и мамой. Таким образом она показала, что родители поддерживают ее.