Сергей Лазарев потратился на роскошный сюрприз для сына, о котором мечтают миллионы детей

43-летний экс-участник поп-группы "Smash!!" Сергей Лазарев устроил шикарный подарок 11-летнему сыну Никите, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, артист с сыном улетели на стадион "Камп Ноу", где его любимая футбольная команда "Реал Мадрид" боролась за победу с "Барселоной".

В своем рассказе Лазарев подчеркивает, что Никита – большой любитель футбола.

"Он не пропускает ни одного матча по телевизору, во сколько бы ни шел матч – он всегда смотрит его в прямом эфире! Поэтому я очень хотел сделать ему такой сюрприз и исполнить мечту: увидеть матч с его любимой командой живьем!" Сергей Лазарев

Исполнитель хита "Это все она" уточнил, что заранее начал готовиться к реализации этого сюрприза.

"Это наша вторая попытка. Первая закончилась отменой рейса и потерей стыковки, а значит, и опозданием на матч. Мы тогда не улетели. Счастлив, что в этот раз все удалось! Хотя результат матча и не оправдал наших ожиданий, но Никита все равно доволен, что увидел свою любимую команду!" Сергей Лазарев

"Реал Мадрид" проиграл "Барселоне" со счетом 0:2 в матче 35-го тура чемпионата Испании 10 мая 2026 года. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу", и благодаря этой победе "Барса" досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге.

После просмотра комментаторы оставили многочисленные восторженные отзывы действиям папы и отметили воспитанность ребенка.

Всего у певца двое детей: сын Никита и дочь Анна. Оба ребенка рождены от суррогатных матерей, но являются родными братом и сестрой по одним биологическим родителям.

