"У меня глаз нет": Филипп Киркоров шокировал признанием о своем состоянии

Российский певец Филипп Киркоров пожаловался на сильнейшие отеки лица, причиной которых, по его мнению, могло стать употребление черной икры. Из-за неожиданной реакции на деликатес певец был вынужден скрывать лицо за солнцезащитными очками, передает Zakon.kz.

Певец Филипп Киркоров 17 мая 2026 года рассказал в беседе с "Пятым каналом", что столкнулся с сильными отеками на лице. Изначально Киркоров предположил, что у него началась сезонная аллергия.

Но он не исключил, что мог опухнуть из-за черной икры. По словам певца, незадолго до отеков он съел слишком много астраханской черной икры.

"Утром просыпаюсь – у меня глаз нет", – поделился исполнитель.

Артист уточнил, что сейчас отек не такой сильный, как раньше. Он вышел на гала-ужин премии "Движение" в солнечных очках, чтобы "не пугать народ".

Ранее мы писали о том, что младшая дочь 63-летнего Григория Лепса достигла возраста его бывшей возлюбленной.