Алсу спустя семь лет раскрыла, кто виноват в купленных голосах для дочери в "Голосе"

В 2019 году в шоу "Голос. Дети" победила дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова. Тогда зрители восстали против певицы и шоу из-за махинаций с голосованием. Певица признала, что пыталась повлиять на итог, сообщает Zakon.kz.

В новом выпуске программы "До Ре" Алсу в очередной раз затронула эту непростую тему. Певица ответила, что за скандалом стоял ее бывший муж Ян Абрамов, которого она пыталась отговорить от нечестных методов.

"Эта тема неизбежна и, наверное, пора поставить точку. Хотя прошло уже семь лет, сердце еще побаливает, честно говоря. Для меня это был непростой период, и мне тяжело возвращаться в те эмоции и воспоминания. Действительно, в финале "Голоса" было вмешательство в голосование. Ни я, ни тем более моя дочь Микелла к этому никакого отношения не имели", – вспоминает артистка.

До этого Алсу рассказывала, как тяжело переживала травлю Микеллы и последствия этого скандала.

