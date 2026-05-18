Культура и шоу-бизнес

Актер Данила Козловский сообщил о рождении сына от Оксаны Акиньшиной

Данила Козловский и Оксана Акиньшина, актеры, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 14:19 Фото: Instagram/danilakozlovsky
Исполнитель главной роли в фильме Духless Данила Козловский и Оксана Акиньшина стали родителями. 41-летний актер написал на своей странице в Instagram, что 6 мая у них родился сын, которого назвали Лео, сообщает Zakon.kz.

Прославленный артист показал первое фото младенца и совместные кадры с на тот момент еще беременной супругой.

"Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. Спасибо, Оксана, тебе за это чудо, за эти руки, которыми можно теперь обхватить небо. 06.05.2026. Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!"Данила Козловский

Также двукратный лауреат кинопремий "Золотой орел" уточнил, что теперь у них самый ценный подарок на свете:

"Вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим и изучаем".

По слухам, Оксана Акиньшина и Данила Козловский начали встречаться еще в 2020 году. О беременности 39-летней актрисы стало известно в конце апреля – тогда ее заметили на публике с заметно округлившимся животом.

Их роман, как предполагается, завязался после съемок в фильме "Чернобыль", где они сыграли влюбленную пару. Примерно в тот же период Данила Козловский расстался с актрисой Ольгой Зуевой, от которой у него есть дочь Ода Валентина.

У Оксаны Акиньшиной трое детей: сын Филипп от брака с гендиректором пиар-компании Дмитрием Литвиновым, а также сын Константин и дочь Эмми от отношений с кинопродюсером и бизнесменом Арчилом Геловани.

Немного раньше мы писали о том, что народный артист России Олег Меньшиков уничтожил новый "Гамлет" с Юрой Борисовым.

