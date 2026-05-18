Культура и шоу-бизнес

Оперная певица Мария Мудряк оценила алматинскую публику

Театр оперы и балета имени Абая в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 04:00 Фото: Instagram/maria_mudryak
17 мая на своей странице в Instagram заслуженный деятель Казахстана с мировым именем Мария Мудряк поблагодарила алматинских зрителей за невероятно теплый прием и сообщения, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что 14 мая на сцене КазНТОБ имени Абая певица исполнила партию Виолетты Валери в опере Джузеппе Верди "Травиата".

"Моя Третья Травиата с марта. Я так хотела вновь ее петь и благодарна судьбе, что мы с ней снова встретились! Спасибо алматинскому зрителю за невероятно теплый прием, за ваши сообщения", – написала Мудряк.

За спектакль певица выразила благодарность всему театру и своим коллегам. Судя по подборке к публикации, певица успела прогуляться по улицам города и сделала несколько памятных фотографий.

На одной из них – памятник Героям Советского Союза Алие Молдагуловой и Маншук Маметовой.

Мария Мудряк в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 04:00

Фото: Instagram/maria_mudryak

18 мая 2026 года Народному писателю Казахстана, Герою Труда Олжасу Сулейменову исполнилось 90 лет.

