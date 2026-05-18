Культура и шоу-бизнес

"С юбилеем!": выдающемуся Олжасу Сулейменову – 90 лет

выдающийся поэт и писатель Олжас Сулейменов, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 13:46 Фото: gov.kz
Сегодня, 18 мая 2026 года, поэт, Народный писатель Казахстана, Герой Труда, общественный деятель, дипломат и выдающийся мыслитель тюркского мира Олжас Сулейменов отмечает 90-летие, сообщает Zakon.kz.

Этому важному событию пресс-служба Министерства культуры и информации (МКИ) РК посвятила ролик, созданный при помощи искусственного интеллекта.

В ведомстве отметили, что имя Олжаса Сулейменова занимает особое место в истории отечественной литературы и культурного развития страны. Его творчество, гражданская позиция и широкая просветительская деятельность являются ярким примером служения народу, стране и идеалам мира.

В гостях у юбиляра побывал аким южной столицы.

"От имени главы государства аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил с 90-летним юбилеем выдающегося поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. Аким выразил ему слова уважения и благодарности за его выдающийся вклад в развитие литературы, культуры, общественной мысли и антиядерного движения".Пресс-служба акимата Алматы

Также аким пожелал уважаемому аксакалу крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия его семье.

"Олжас Омарович расширил горизонты казахской литературы и обогатил поэзию новым художественным звучанием. Кроме того, созданное по его инициативе движение "Невада – Семей" стало важным этапом в борьбе против ядерных испытаний и сыграло значимую роль в закрытии Семипалатинского полигона".Пресс-служба акимата Алматы

К поздравлениям выдающегося поэта присоединились и казахстанцы, которые пожелали Олжасу Сулейменову крепкого здоровья и долгих лет жизни:

  • "Опора всего тюркского мира!"
  • "Поздравляю вас с днем рождения!"
  • "С юбилеем! Крепчайшего здоровья!"
  • "Пусть жизнь будет долгой и счастливой".
  • "Поздравляем с 90-летием известного деятеля Олжаса ага!"
  • "С юбилеем Олжаса Омаровича – гордости казахского народа! Пусть его авторитет и дальше растет и крепнет!"

Обновлено в 14:20

Также легендарного писателя с юбилеем поздравил Международный фонд Д. А. Кунаева:

"Уважаемый Олжас Омарович! От имени Международного фонда Д. А. Кунаева сердечно поздравляем вас с 90-летним юбилеем! Вы – опора казахской литературы и национального самосознания, гражданин, сражавшийся словом, голос всего тюркского мира. Ваша книга "Аз и Я" открыла новый взгляд на историю, а движение "Невада – Семей" внесло вклад в защиту человечества от ядерной угрозы. Ваша гражданская позиция и писательская доблесть служат примером для молодого поколения. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и долгих лет жизни. Страна гордится вами!"

"Здесь мой центр земли – Алма-Ата": легендарный композитор Александр Зацепин отмечает 100-летие

10 марта 2026 года советскому и российскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. С юбилеем его поздравил эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой.

Динара Халдарова
