"С юбилеем!": выдающемуся Олжасу Сулейменову – 90 лет

Сегодня, 18 мая 2026 года, поэт, Народный писатель Казахстана, Герой Труда, общественный деятель, дипломат и выдающийся мыслитель тюркского мира Олжас Сулейменов отмечает 90-летие, сообщает Zakon.kz.

Этому важному событию пресс-служба Министерства культуры и информации (МКИ) РК посвятила ролик, созданный при помощи искусственного интеллекта.

В ведомстве отметили, что имя Олжаса Сулейменова занимает особое место в истории отечественной литературы и культурного развития страны. Его творчество, гражданская позиция и широкая просветительская деятельность являются ярким примером служения народу, стране и идеалам мира.

В гостях у юбиляра побывал аким южной столицы.

"От имени главы государства аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил с 90-летним юбилеем выдающегося поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова. Аким выразил ему слова уважения и благодарности за его выдающийся вклад в развитие литературы, культуры, общественной мысли и антиядерного движения". Пресс-служба акимата Алматы

Также аким пожелал уважаемому аксакалу крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия его семье.

"Олжас Омарович расширил горизонты казахской литературы и обогатил поэзию новым художественным звучанием. Кроме того, созданное по его инициативе движение "Невада – Семей" стало важным этапом в борьбе против ядерных испытаний и сыграло значимую роль в закрытии Семипалатинского полигона". Пресс-служба акимата Алматы

К поздравлениям выдающегося поэта присоединились и казахстанцы, которые пожелали Олжасу Сулейменову крепкого здоровья и долгих лет жизни:

"Опора всего тюркского мира!"

"Поздравляю вас с днем рождения!"

"С юбилеем! Крепчайшего здоровья!"

"Пусть жизнь будет долгой и счастливой".

"Поздравляем с 90-летием известного деятеля Олжаса ага!"

"С юбилеем Олжаса Омаровича – гордости казахского народа! Пусть его авторитет и дальше растет и крепнет!"

Обновлено в 14:20

Также легендарного писателя с юбилеем поздравил Международный фонд Д. А. Кунаева:

"Уважаемый Олжас Омарович! От имени Международного фонда Д. А. Кунаева сердечно поздравляем вас с 90-летним юбилеем! Вы – опора казахской литературы и национального самосознания, гражданин, сражавшийся словом, голос всего тюркского мира. Ваша книга "Аз и Я" открыла новый взгляд на историю, а движение "Невада – Семей" внесло вклад в защиту человечества от ядерной угрозы. Ваша гражданская позиция и писательская доблесть служат примером для молодого поколения. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и долгих лет жизни. Страна гордится вами!"

10 марта 2026 года советскому и российскому композитору Александру Зацепину исполнилось 100 лет. С юбилеем его поздравил эстрадный композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой.