Проект Димаша Кудайбергена собрал огромное число просмотров

Первое совместное международное музыкальное телешоу "Voice Beyond Horizon" Китая и Казахстана собрало более двух миллиардов просмотров, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Димаш выступил продюсером проекта. Проект объединил музыкальное шоу и формат реалити-путешествия. По данным телеканала "Qazaqstan", в нем приняли участие восемь исполнителей из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Италии, Малайзии и Сербии, которые познакомились с культурным наследием Великого Шелкового пути.

Съемки проходили в Астане, Алматы, а также в Туркестанской, Мангистауской, Алматинской и Акмолинской областях.

Программа транслировалась в Китае на телеканале Hunan TV и цифровой платформе Mango TV, а также на телеканале "Qazaqstan". Национальный канал также показывал специальные дневники о ходе проекта.

"Во время эфира все 11 выпусков заняли первое место в телерейтингах. Общее количество просмотров в интернете достигло 2,36 млрд, из них на платформе Mango TV – более 700 млн", – говорится в сюжете.

