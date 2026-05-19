Культура и шоу-бизнес

"Самые бедные люди – самые щедрые": Димаш Кудайберген получил необычный подарок в Бангладеш

всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 18:17 Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026
18 мая 2026 года во время поездки в Бангладеш с гуманитарной миссией в качестве глобального посла доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген встретился с музыкантами общины рохинья, сообщает Zakon.kz.

Команда 31-летнего всемирно известного казахстанского исполнителя раскрыла подробности встречи:

"Группа музыкантов встречала гостя из Казахстана музыкальным приветствием. Скрипач Рошид Ахмед, барабанщик Имам Хоссейн, мультиинструменталисты и преподаватели музыки Саббир Ахмед и Мостафа Хатун, авторы музыки, мандолинисты и певцы Мохаммед Юсуф и Ахмед Хоссен, преподаватель и автор музыки, мастер по изготовлению инструментов, певец и мультиинструменталист Хамид Улла подготовили для Димаша две композиции, одну из которых написали специально к его приезду".
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 18:17

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

В свою очередь Димаш с большим интересом изучал традиционные инструменты и вместе с местными музыкантами принял участие в небольшой музыкальной сессии.

"Он сыграл фрагменты известных музыкальных произведений на мандолине, которую ему подарили в центре культурного наследия рохинья", – рассказала команда Кудайбергена о необычном подарке.
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, музыкальный инструмент, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 18:17

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Отмечается, что в центре культурного наследия рохинья люди, которых обстоятельства вынудили покинуть свои дома, бережно собирают, хранят и делятся друг с другом национальными элементами искусства. Они рассказывают молодежи истории своего народа, играют на традиционных музыкальных инструментах и даже создают их, находясь в непростых условиях временного поселения.

Кокс-Базар, где сегодня проживают сотни тысяч переселенцев, считается одним из крупнейших лагерей беженцев в мире. Несмотря на непростые бытовые условия, в центре культуры продолжают звучать музыка, детский смех и истории, которые помогают людям сохранять связь со своими корнями.

Под публикацией команды Димаша в Instagram поклонники оценили подарок, который получил артист. Они также отметили, что самые бедные люди бывают самыми щедрыми. А казахстанцы подчеркнули, что гордятся своим соотечествеником:

  • "Посланник мира и добра".
  • "Я горжусь тобой, Димаш".
  • "Димаш, мы гордимся вами!"
  • "Пусть мир знает о тебе, Димаш!"
  • "Пусть ваша музыка продолжает радовать мир".
  • "Димаш всегда такой красивый, а его жесты такие благородные".
  • "Какой милый жест! Самые бедные люди бывают самыми щедрыми".
  • "Какой прекрасный подарок, преподнесенный с той любовью, которую только он умеет пробуждать в каждом, кто его по-настоящему знает".
  • Димаш Кудайберген – прекрасный принц, прекрасный посол доброй воли... Да благословит Бог твою миссию, и пусть она станет примером для подражания".
  • "Вы поступаете очень благородно, привлекая внимание к этой проблеме и ко всем людям, пострадавшим от кризиса и вынужденного переселения. Спасибо за ваше сочувствие и поддержку. Мы с вами".

Согласно информации из открытых источников, Кокс-Базар в Бангладеш – крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев, где живут около 1 млн представителей народа рохинджа, спасающихся от преследований в Мьянме. В округе расположено около 33 переполненных лагерей.

"Прямо перед своим 32-летием": Димаш Кудайберген подготовил сюрприз для фанатов

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген улетел в крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев в Бангладеш.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
