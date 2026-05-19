"Самые бедные люди – самые щедрые": Димаш Кудайберген получил необычный подарок в Бангладеш

18 мая 2026 года во время поездки в Бангладеш с гуманитарной миссией в качестве глобального посла доброй воли ООН по миграции Димаш Кудайберген встретился с музыкантами общины рохинья, сообщает Zakon.kz.

Команда 31-летнего всемирно известного казахстанского исполнителя раскрыла подробности встречи:

"Группа музыкантов встречала гостя из Казахстана музыкальным приветствием. Скрипач Рошид Ахмед, барабанщик Имам Хоссейн, мультиинструменталисты и преподаватели музыки Саббир Ахмед и Мостафа Хатун, авторы музыки, мандолинисты и певцы Мохаммед Юсуф и Ахмед Хоссен, преподаватель и автор музыки, мастер по изготовлению инструментов, певец и мультиинструменталист Хамид Улла подготовили для Димаша две композиции, одну из которых написали специально к его приезду".

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

В свою очередь Димаш с большим интересом изучал традиционные инструменты и вместе с местными музыкантами принял участие в небольшой музыкальной сессии.

"Он сыграл фрагменты известных музыкальных произведений на мандолине, которую ему подарили в центре культурного наследия рохинья", – рассказала команда Кудайбергена о необычном подарке.

Фото: Hossain Ahammod Masum/IOM Bangladesh 2026

Отмечается, что в центре культурного наследия рохинья люди, которых обстоятельства вынудили покинуть свои дома, бережно собирают, хранят и делятся друг с другом национальными элементами искусства. Они рассказывают молодежи истории своего народа, играют на традиционных музыкальных инструментах и даже создают их, находясь в непростых условиях временного поселения.

Кокс-Базар, где сегодня проживают сотни тысяч переселенцев, считается одним из крупнейших лагерей беженцев в мире. Несмотря на непростые бытовые условия, в центре культуры продолжают звучать музыка, детский смех и истории, которые помогают людям сохранять связь со своими корнями.

Под публикацией команды Димаша в Instagram поклонники оценили подарок, который получил артист. Они также отметили, что самые бедные люди бывают самыми щедрыми. А казахстанцы подчеркнули, что гордятся своим соотечествеником:

"Посланник мира и добра".

"Я горжусь тобой, Димаш".

"Димаш, мы гордимся вами!"

"Пусть мир знает о тебе, Димаш!"

"Пусть ваша музыка продолжает радовать мир".

"Димаш всегда такой красивый, а его жесты такие благородные".

"Какой милый жест! Самые бедные люди бывают самыми щедрыми".

"Какой прекрасный подарок, преподнесенный с той любовью, которую только он умеет пробуждать в каждом, кто его по-настоящему знает".

Димаш Кудайберген – прекрасный принц, прекрасный посол доброй воли... Да благословит Бог твою миссию, и пусть она станет примером для подражания".

"Вы поступаете очень благородно, привлекая внимание к этой проблеме и ко всем людям, пострадавшим от кризиса и вынужденного переселения. Спасибо за ваше сочувствие и поддержку. Мы с вами".

Согласно информации из открытых источников, Кокс-Базар в Бангладеш – крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев, где живут около 1 млн представителей народа рохинджа, спасающихся от преследований в Мьянме. В округе расположено около 33 переполненных лагерей.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген улетел в крупнейший в мире комплекс лагерей для беженцев в Бангладеш.