"Две ночи не могла уснуть": в семье мамы Кайрата Нуртаса случилось горе

Мама казахстанского певца Кайрата Нуртаса, Гульзира Айдарбекова, рассказала в соцсетях о личной утрате, в которую не может поверить, сообщает Zakon.kz.

По словам звездной матери, она тяжело переживает смерть близкой подруги Сауле. Она призналась, что последние дни стали для нее настоящим потрясением.

Гульзира Айдарбекова рассказала, что вместе с родственниками заранее прилетела на отдых в Шымкент, но сразу после посадки самолета обнаружила множество пропущенных вызовов на телефоне.

"Две ночи совсем не могла уснуть. Все казалось, что она сейчас зайдет с улыбкой или позвонит", – вспоминает мама Кайрата Нуртаса.

Узнав о трагедии, она сразу же полетела обратно, чтобы проститься с подругой до похорон. Продюсер призналась, что увидела Сауле дома будто "мирно спящей".

Она вспоминает, что женщина и при жизни отличалась спокойным и мягким характером. По словам Айдарбековой, слезы печали не могли сдержать ни женщины, ни мужчины.

В комментариях подписчики выразили соболезнования семье Гульзиры Айдарбековой.

