К попавшему в больницу Кыдырали Болманову в день его 62-летия обратилась жена

Накануне, 19 мая 2026 года, казахстанскому певцу, создателю и продюсеру этно-рок-группы "Улытау" Кыдырали Болманову исполнилось 62 года. В связи с этим к нему обратилась супруга – эстрадная певица Каракат Абильдина, сообщает Zakon.kz.

48-летняя исполнительница традиционных песен и заслуженный деятель РК опубликовала в своем Instagram фрагмент концерта, где она с мужем исполняет новую песню "Өмір – кино" ("Жизнь – кино"). Под постом певица трогательно поздравила с личным праздником супруга, который недавно попал в больницу.

"Жизнь сама по себе кино. Я сердцем бесконечно люблю тебя! Во всех самых красивых кадрах моей жизни есть ты… Сценарий нашей жизни ты написал сам. И режиссером тоже был ты… А я стала самым счастливым персонажем этого фильма… Наша жизнь – это не просто время, проведенное вместе… Это большая история, написанная сердцем и переплетенная судьбой", – написала Абильдина.

Она подчеркнула, что быть женой такого человека – это большое счастье.

"Ситуация, произошедшая за день до нашего концерта в Астане, многому нас научила… Иногда человек планирует, а судьба все меняет в свое время… В тот момент понимаешь, что самое важное – не слава и не сцена, а здоровье и безопасность. Сцена подождет… Песни будут спеты… Концерт состоится… Пусть в твой сегодняшний день рождения все жизненные испытания останутся позади!" – заявила певица, обращаясь к мужу.

Поклонники звездной семьи присоединились к поздравлениям, пожелали Кыдырали Болманову скорейшего выздоровления и возвращения на сцену.

19 мая 2026 года сообщалось, что Кыдырали Болманова экстренно госпитализировали. Об этом стало известно из соцсетей артиста, который записал видеообращение к поклонникам прямо из больничной палаты и заявил о переносе концерта на новую дату.