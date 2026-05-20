Культура и шоу-бизнес

"Счастье жило рядом недолго": Серов раскрыл редкие воспоминания о Казаковой и творчестве с Крутым

певец Игорь Николаев, певец Александр Серов, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2026 18:12 Фото: Instagram/alexander_serov_official
Накануне российский эстрадный певец Александр Серов посвятил пост в Instagram дню памяти Риммы Казаковой – выдающейся советской и российской поэтессы, переводчицы и автора десятков всенародно любимых песен, сообщает Zakon.kz.

75-летний народный артист РФ опубликовал фрагмент интервью поэтессы, в которой она рассказала, как создавалась песня "Музыка венчальная".

"Сегодня день памяти Риммы Казаковой. Окунаясь в воспоминания и возвращаясь на 40 лет назад, сразу же всплывают в памяти моменты о первых встречах и робких шагах к большой зрительской любви и успеху. Это было лето 1986 года. В то время наша жизнь с Игорем (Крутым. – Прим. ред.) казалась такой широкой, такой необъятной, как небо. В дальнейшем эти чувства и эмоции воплотились в нашем творческом тандеме с Риммой", – написал Серов 19 мая 2026 года.

Певец подчеркнул, что Римма Федоровна – одна из тех, кто в 60-е годы прошлого века собирала целые стадионы.

"У нее были чуткое сердце и трепетная душа. Она ждала счастья, и оно прилетело, но жило рядом недолго. Когда ей задавали вопрос, счастлива ли она, отвечала: "Конечно. Ведь я умею любить..." Так и было до самого конца жизни. Твои песни навсегда в нашей памяти и наших сердцах!" – заключил Серов.

К словам певца присоединились его подписчики:

  • "Замечательные воспоминания!"
  • "Какие песни писали, а как исполнено".
  • "Когда сошлось все – стихи, музыка, голос!"
  • "Какая музыка, какие слова, невероятная сила искусства".
  • "Я все детство в скакалку пела эту песню и в песенник писала!"
  • "Светлая память Риммы Казаковой! Талантливая была женщина…"
  • "Шедевр вне времени. И, конечно, отдельно – Римма Фёдоровна…"
  • "Так чувственно о любви может петь только Серов! Этот тембр голоса просто до мурашек всегда".
  • "Обожаю эту песню! Браво авторам! Ну и, конечно же, уникальный голос! Браво, Александр Серов! Май лав, май краш!"
  • "Великая поэтесса! У вас получилась прекрасная песня! Вы – два талантливых человека, поэтому и есть результат и любовь зрителей! Браво".
  • "В этой песне идеально все! И музыка, и слова, и шикарный голос Серова! И так за душу берет... Все-таки мощный тандем Крутой – Серов... Можно слушать бесконечно!"
  • "Голос и харизма Серова – это, конечно, что-то. Стихи замечательной поэтессы, музыка талантливейшего композитора и исполнение обалденного певца – это три кита успеха песни!"

Игорь Крутой сделал интригующее заявление о Димаше Кудайбергене

Ранее мы писали, что новый дуэт казахстанца Alex Lim вызвал споры, но вмешался Игорь Крутой. Подробнее об этом – по ссылке.

