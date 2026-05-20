"Счастье жило рядом недолго": Серов раскрыл редкие воспоминания о Казаковой и творчестве с Крутым

Накануне российский эстрадный певец Александр Серов посвятил пост в Instagram дню памяти Риммы Казаковой – выдающейся советской и российской поэтессы, переводчицы и автора десятков всенародно любимых песен, сообщает Zakon.kz.

75-летний народный артист РФ опубликовал фрагмент интервью поэтессы, в которой она рассказала, как создавалась песня "Музыка венчальная".

"Сегодня день памяти Риммы Казаковой. Окунаясь в воспоминания и возвращаясь на 40 лет назад, сразу же всплывают в памяти моменты о первых встречах и робких шагах к большой зрительской любви и успеху. Это было лето 1986 года. В то время наша жизнь с Игорем (Крутым. – Прим. ред.) казалась такой широкой, такой необъятной, как небо. В дальнейшем эти чувства и эмоции воплотились в нашем творческом тандеме с Риммой", – написал Серов 19 мая 2026 года.

Певец подчеркнул, что Римма Федоровна – одна из тех, кто в 60-е годы прошлого века собирала целые стадионы.

"У нее были чуткое сердце и трепетная душа. Она ждала счастья, и оно прилетело, но жило рядом недолго. Когда ей задавали вопрос, счастлива ли она, отвечала: "Конечно. Ведь я умею любить..." Так и было до самого конца жизни. Твои песни навсегда в нашей памяти и наших сердцах!" – заключил Серов.

К словам певца присоединились его подписчики:

"Замечательные воспоминания!"

"Какие песни писали, а как исполнено".

"Когда сошлось все – стихи, музыка, голос!"

"Какая музыка, какие слова, невероятная сила искусства".

"Я все детство в скакалку пела эту песню и в песенник писала!"

"Светлая память Риммы Казаковой! Талантливая была женщина…"

"Шедевр вне времени. И, конечно, отдельно – Римма Фёдоровна…"

"Так чувственно о любви может петь только Серов! Этот тембр голоса просто до мурашек всегда".

"Обожаю эту песню! Браво авторам! Ну и, конечно же, уникальный голос! Браво, Александр Серов! Май лав, май краш!"

"Великая поэтесса! У вас получилась прекрасная песня! Вы – два талантливых человека, поэтому и есть результат и любовь зрителей! Браво".

"В этой песне идеально все! И музыка, и слова, и шикарный голос Серова! И так за душу берет... Все-таки мощный тандем Крутой – Серов... Можно слушать бесконечно!"

"Голос и харизма Серова – это, конечно, что-то. Стихи замечательной поэтессы, музыка талантливейшего композитора и исполнение обалденного певца – это три кита успеха песни!"

