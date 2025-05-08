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Культура и шоу-бизнес

"Боишься даже дышать": 57-летняя Валерия раскрыла свое самое большое счастье

&quot;Боишься даже дышать&quot;: 57-летняя Валерия раскрыла свое самое большое счастье, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 20:03 Фото: Instagram/valeriya
Известная российская эстрадная певица Валерия посвятила сегодня, 8 мая 2025 года, трогательный пост в Instagram своей внучке Селин, сообщает Zakon.kz.

57-летняя артистка опубликовала фотографию с любимой внучкой, под которой написала:

"Самое большое счастье, когда маленькая ручка обвивает твою шею и притягивает к себе, чтобы не отпустить, а вместе посмотреть что-то интересное. В этот момент боишься даже дышать, замираешь от блаженства. Хочется, чтобы эти минуты длились вечно. Селин – моя любовь".

С Валерией согласились и ее подписчики:

  • "Эти моменты бесценны!"
  • "Да, эти мгновения бесценны. У меня пять внучек!"
  • "Как нежно и трогательно. Самая искренняя любовь!"
  • "Как гармонично смотрится… Валерия мягкая, нежная".

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Фото Динара Халдарова
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