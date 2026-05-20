В Кыргызстане дочь основателя "Хора Турецкого" впервые встретилась с сыном от суррогатной матери

Старшая дочь народного артиста России Михаила Турецкого рассказала о рождении сына от суррогатной матери. Наталья Турецкая впервые взяла на руки мальчика в роддоме Бишкека, сообщает Zakon.kz.

Известно, что женщина на протяжении восьми лет пыталась снова стать матерью. После множества процедур ЭКО, операций и сложного опыта она обратилась к помощи суррогатного материнства в Кыргызстане.

Роды прошли в Бишкеке, где Турецкая и встретилась с новорожденным сыном. В своем блоге она подробно делилась эмоциями и подробностями ожидания этой долгожданной встречи.

Стоит отметить, что у Натальи Турецкой и ее мужа, бизнесмена Дмитрия Гилевича, уже есть двое детей.

"Они говорили: "Наташа, успокойтесь!" "Зачем вам третий, если у вас есть двое? Угомонитесь". Я уже и сама сбилась со счета, сколько раз за восемь лет я это слышала. Были моменты, когда уже хотелось опустить руки, но смотря на эти кадры – я так благодарна себе, что я этого не сделала и нашла в себе силы дойти до конца!" – рассказывает она.

Ранее мы рассказывали, что исполнитель хита "Стюардесса по имени Жанна" Владимир Пресняков-младший 20 мая 2026 года публично поздравил супругу Наталью Подольскую с 44-летием.