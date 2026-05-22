Солист "Руки Вверх!" к своему полувековому юбилею вернул культовый формат 90-х
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков представил новый альбом, релиз которого стартовал 22 мая 2026 года – в день его 50-летнего юбилея. Одной из особенностей проекта стало возвращение к культовому формату 90-х: альбом выйдет в лимитированном издании на аудиокассетах, сообщает Zakon.kz.
Бессменный солист поп-группы озвучил новости на своей странице в Instagram.
По его словам, начинается большое музыкальное путешествие в новый мир "Руки Вверх!".
"Альбом мы решили выпустить на настоящих аудиокассетах, так что готовьте карандаши и магнитофоны. Давайте вместе вернем ту романтику, когда музыку можно было буквально потрогать руками", – рассказал Жуков.
