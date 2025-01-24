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Культура и шоу-бизнес

Солист группы "Руки Вверх!" раскрыл секрет семейного счастья

Солист группы &quot;Руки Вверх!&quot; раскрыл секрет семейного счастья, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 13:11 Фото: Instagram/sezhukov
Накануне, 23 января 2025 года, солист и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков вновь посвятил трогательный пост в Instagram своей 39-летней жене – экс-участнице коллектива "ВИА Сливки" Регине Бурд, сообщает Zakon.kz.

В частности, 48-летний артист раскрыл секрет семейного счастья.

"Хотите, расскажу секрет семейного счастья? Мы просто любим друг друга и ни за что никогда не хотим потерять... Да, вот так просто! А зачем усложнять? Ведь я нашел то самое, что сделало мою жизнь такой, какая она есть сейчас, – я нашел своего человека. С Региночкой нас не свела какая-то одна большая история или какое-то событие, это была цепочка мелочей, которые вдруг сложились во что-то такое, без чего мы уже не смогли жить. Знаете, у нас всегда получалось смотреть в одну сторону: мы одинаково любим людей, одинаково подходим к тому, что для нас важно, легко выбираем, что посмотреть или куда поехать. Даже в том, как растить наших детей, мы сошлись как-то само собой", – написал Сергей Жуков.

Но, как отметил певец, самое главное, что их с супругой "всегда объединяло, – это желание делать друг друга счастливыми".

"Просто и честно, без грандиозных планов и драм. Удивительно, как из этого желания рождается все: и уют, и вдохновение, и даже силы пережить непростые моменты. Региночка – это человек, который понимает меня без слов. Она всегда была и остается той, кто может поймать мой взгляд, и я сразу знаю – все будет хорошо. Я не знаю, как это объяснить, но я чувствую, это и есть любовь, в которой я хочу и могу отдавать всего себя!" – заключил Сергей Жуков.

Откровения исполнителя хита "18 мне уже" не оставили равнодушными его подписчиков, которые восхитились отношением супругов. Они отметили, что с Сергея и Регины молодежь должна брать пример:

  • "Это и есть счастье".
  • "Как важно встретить и сохранить отношения с таким человеком!"
  • "Такие пары, где любят оба, сейчас редкость, берегите друг друга..."
  • "Какие вы настоящие. Приятно смотреть! Будьте счастливы еще долгие годы!"
  • "Вот это настоящая любовь. Молодежь, учитесь, берите пример и будет счастье всем".
  • "Пока эгоисты получают от жизни все (так они думают), вы делаете счастливыми друг дружку и в итоге получаете все. Love story".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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