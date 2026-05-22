"Спасибо": Николь Шерзингер показала, что осталось за кадром концертов в Казахстане

Известная вокалистка группы The Pussycat Dolls 47-летняя Николь Шерзингер после поездки в Казахстан опубликовала небольшой видеоотчет о гастролях, сообщает Zakon.kz.

Танцовщица показала кадры со сцены и закулисья.

Известно, что Шерзингер выступила 16 и 17 мая 2026 года на мировом фестивале в Алматы и Астане, соответственно.

"Нет ничего, что я любила бы больше, чем чувствовать связь с огромным количеством людей со сцены! Я безумно благодарна за возможность заниматься тем, что люблю больше всего, – петь, и это позволяет мне путешествовать по всему миру! Спасибо, Казахстан!" – гласит подпись певицы к динамичному видео.

Комментаторы в очередной раз поблагодарили актрису за красочное выступление и попросили возвращаться как можно чаще.

