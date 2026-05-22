"Спасибо вам большое за него": жена Кайрата Нуртаса получила сообщение и расплакалась

Накануне, 21 мая 2026 года, казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова рассказала об SMS, после прочтения которого она расплакалась. В нем говорилось о младшем сыне артистки – 11-летнем Хане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Instagram-Stories 38-летней супруги любимца казахстанцев Кайрата Нуртаса.

"Мне пришло SMS, которое заставило меня расплакаться", – заинтриговала Абдукаримова.

Она показала сообщение и уточнила, что получила его от учительницы Хана.

"Здравствуйте, Жулдыз Садратдиновна. Хотела вам сказать большое спасибо за воспитание Хана. Вы знаете, что в моменты, когда у меня что-то не получалось или возникали сложности, я всегда обращалась к вам, потому что вы для него большой авторитет. И сейчас, в конце обучения, я вижу такие хорошие результаты. Хан – очень вежливый, благодарный, честный и умеющий размышлять мальчик. Это очень ценные качества. Сегодня у нас идут экзамены, и когда я спросила детей, готовы ли они, Хан тихо подошел ко мне и сказал: "Спасибо вам". Для меня это было так трогательно и ценно, что я просто не могла не поделиться с вами этими эмоциями. Правда, благодаря нашим общим усилиям вырос замечательный мальчишка. Спасибо вам большое за него", – поблагодарила педагог многодетную актрису.

Абдукаримова заявила, что ее сердце переполняют радость, волнение и гордость за сына.

"Наверное, именно так ощущается настоящее материнское счастье. Пусть и вам передастся эта радость", – подчеркнула она.

