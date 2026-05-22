Культура и шоу-бизнес

В Турции задержали актрису из сериала "Клюквенный щербет"

турецкая актриса из сериала Клюквенный щербет, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 19:58 Фото: Instagram/feyzaacivelek
В Турции в рамках антинаркотического расследования прошли задержания среди представителей шоу-бизнеса, включая актрису сериала "Клюквенный щербет" Фейзу Дживелек и певца Мабеля Матиза, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, дело связано с подозрениями в торговле, производстве, употреблении наркотиков, а также содействии их распространению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру стамбульского района Бакыркей.

На основании собранных материалов жандармерии Стамбула поручено провести задержания, обыски, биологические экспертизы и допросы в отношении 25 человек.

Турецкий телеканал NTV сообщает, что на данный момент задержаны 14 подозреваемых. Среди них, помимо Дживелек и Матиза, названы актриса сериала Medcezir и модель Серенай Сарыкая, актер Онур Туна, певец Беркай, а также другие представители индустрии развлечений.

Отмечается, что Мабель Матиз ранее уже фигурировал в отдельном деле, связанном с обвинениями в "непристойном" содержании песни. В начале мая суд оправдал артиста.

Антинаркотические рейды в Турции продолжаются с октября прошлого года. В их рамках жандармерия регулярно проводит проверки и задержания известных представителей шоу-бизнеса, бизнеса и спорта, включая предпринимателей и спортивных функционеров. Расследование продолжается.

Ранее Николь Шерзингер показала, что осталось за кадром концертов в Казахстане.

Асель Аукешева
