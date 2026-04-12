Популярную актрису из сериала "Зимородок" задержали в Турции по делу о наркотиках

Полицейские задержали в Стамбуле 17 человек по подозрению в употреблении или приобретении наркотиков, в том числе актрису сериалов "Зимородок" и "Клюквенный щербет" Алейну Бозок, передает Zakon.kz.

По данным прокуратуры региона, в ночь на воскресенье, 12 апреля 2026 года, была начата операция по задержанию 24 подозреваемых. Сообщается, что шестеро из них в данный момент находятся за границей. Параллельно с задержаниями проводятся обыски в четырех заведениях.

"В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции", – сообщила прокуратура в полученном РИА Новости пресс-релизе.

По данным газеты Cumhuriyet, среди задержанных – актриса Алейна Бозок, сыгравшая роли в сериалах "Зимородок" и "Клюквенный щербет", бывший футбольный судья, а ныне инфлюенсер Элиф Караарслан, владелец клуба Kütüphane Али Коз и ряд других известных в соцсетях звезд.

Результаты тестов на наркотики оказались положительными у 77% турецких знаменитостей, прошедших проверку, в общей сложности задержаны 255 человек в рамках расследования, сообщил в пятницу генпрокурор Стамбула Фатих Дёнмез.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция провела очередной антинаркотический рейд, во время которого задержала 14 человек. Среди фигурантов дела не только бизнесмен Хакан Сабанджи, которого называют возлюбленным актрисы, но и его родственник Керим Сабанджи, модель Дидем Сойдан и бывшая модель Гюзиде Дуран.