Культура и шоу-бизнес

"Денег Рудковской должен?": сын Евгения Плющенко провалил культовый номер отца с Димой Биланом

Евгений и Александр Плющенко, фигуристы, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 14:15 Фото: Instagram/gnomgnomych
13-летний сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко повторил легендарное выступление своего отца на "Евровидении" 2008 года, где Плющенко-старший выступил с номером под песню Believe вместе с Димой Биланом, сообщает Zakon.kz.

Александр Плющенко показал номер со своим крестным отцом уже 21 мая 2026 года на музыкальной премии.

Юный спортсмен разместил подготовку к номеру и поделился впечатлениями.

"Я первый раз катался на пластиковой маленькой таблеточке на премии c моим крестным. У меня было 30 минут, чтобы поставить и отрепетировать с папой номер. Пластик – это не лед. Сборка пластика занимает семь минут, собирается как пазл, но это, конечно, не размер таблетки, на которой папа выступал с Димой на Евровидении. У них она была в 2 раза больше, но мы все же рискнули", – рассказал наследник Плющенко и Яны Рудковской.

Под публикацией оставил свой восхищенный комментарий сам Дима Билан:

"Саша, смелое решение, рисковое! Только так нужно добиваться успехов, идти в сторону максимального сопротивления, точка роста именно в этом, каждый день! А я знаю, ты умный и смелый парень, хоть еще и ребенок! Я бы даже сказал хорошо, что ты уже давно изучаешь этот жесткий мир взрослых, он проще не становится, а закручивается все в более жесткую форму. Счастливого воспитания духа тебе, Саша!"

Впрочем, не все остались в восторге от проката Плющенко-младшего. На юного фигуриста обрушилась неистовая волна критики.

  • Одинокий пельмень в кипящей кастрюле!
  • Первый рабочий день, когда наврал в резюме.
  • Надо же так неудачно гены мамы передались.
  • Таблетка магния в моем желудке пытается понять, с чего же ей начать.
  • Одинокий носок при очистке барабана стиральной машинки.
  • Энергосберегающие трюки.
  • И ради этого они лишили его детства?
  • Для пацана, который на коньках с трех лет, – это просто провал.
  • Когда прогуливал занятия по фигурному катанию.
  • Билан, ты денег Рудковской должен?
  • Фильм ужасов.
  • Как страшно, что все продается в этом мире.

В 2008 году Дима Билан выступил на Евровидении с песней Believe вместе с Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном. Плющенко катался на маленьком катке прямо на сцене, а Мартон играл на скрипке Страдивари. Номер стал очень известным и принес России первую победу на Евровидении.

"Ты не заслуживаешь быть Плющенко!": в семье знаменитого спортсмена разгорелся громкий скандал

21 мая стало неожиданно известно, что 13-летний Александр будет представлять сборную Азербайджана по фигурному катанию.

