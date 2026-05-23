"Денег Рудковской должен?": сын Евгения Плющенко провалил культовый номер отца с Димой Биланом
Александр Плющенко показал номер со своим крестным отцом уже 21 мая 2026 года на музыкальной премии.
Юный спортсмен разместил подготовку к номеру и поделился впечатлениями.
"Я первый раз катался на пластиковой маленькой таблеточке на премии c моим крестным. У меня было 30 минут, чтобы поставить и отрепетировать с папой номер. Пластик – это не лед. Сборка пластика занимает семь минут, собирается как пазл, но это, конечно, не размер таблетки, на которой папа выступал с Димой на Евровидении. У них она была в 2 раза больше, но мы все же рискнули", – рассказал наследник Плющенко и Яны Рудковской.
Под публикацией оставил свой восхищенный комментарий сам Дима Билан:
"Саша, смелое решение, рисковое! Только так нужно добиваться успехов, идти в сторону максимального сопротивления, точка роста именно в этом, каждый день! А я знаю, ты умный и смелый парень, хоть еще и ребенок! Я бы даже сказал хорошо, что ты уже давно изучаешь этот жесткий мир взрослых, он проще не становится, а закручивается все в более жесткую форму. Счастливого воспитания духа тебе, Саша!"
Впрочем, не все остались в восторге от проката Плющенко-младшего. На юного фигуриста обрушилась неистовая волна критики.
- Одинокий пельмень в кипящей кастрюле!
- Первый рабочий день, когда наврал в резюме.
- Надо же так неудачно гены мамы передались.
- Таблетка магния в моем желудке пытается понять, с чего же ей начать.
- Одинокий носок при очистке барабана стиральной машинки.
- Энергосберегающие трюки.
- И ради этого они лишили его детства?
- Для пацана, который на коньках с трех лет, – это просто провал.
- Когда прогуливал занятия по фигурному катанию.
- Билан, ты денег Рудковской должен?
- Фильм ужасов.
- Как страшно, что все продается в этом мире.
В 2008 году Дима Билан выступил на Евровидении с песней Believe вместе с Евгением Плющенко и скрипачом Эдвином Мартоном. Плющенко катался на маленьком катке прямо на сцене, а Мартон играл на скрипке Страдивари. Номер стал очень известным и принес России первую победу на Евровидении.
21 мая стало неожиданно известно, что 13-летний Александр будет представлять сборную Азербайджана по фигурному катанию.