Китайские фанаты Димаша Кудайбергена удивили мир крупными пожертвованиями в его честь

Группа китайских Dears в качестве подарка на предстоящий день рождения Димаша Кудайбергена в качестве поддержки его гуманитарной деятельности внесли пожертвования на сумму более 2000 долларов в фонд Международной организации по миграции (МОМ), сообщает Zakon.kz.

Кроме того, поклонники из Поднебесной пожертвовали 26760 юаней (около 3950 долларов) приюту для бездомных кошек и собак RHR Shanghai Adoption Home в честь 32-летия артиста.

24 мая 2026 году народному артиста Казахстана исполнится 32 года.

Приют RHR Shanghai Adoption Home – это некоммерческая организация по спасению бездомных и подвергшихся жестокому обращению кошек и собак, расположенная в Шанхае. Она, как говорится на сайте DimashNews, была создана в 2012 году. Организация пропагандирует концепцию RHR (Спасение, Лечение и Обретение дома) и с момента своего основания спасла более 4000 животных, из которых почти 2000 были пристроены, а более 250 все еще находятся под ее опекой и ждут обретения дома.

