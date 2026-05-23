Культура и шоу-бизнес

Найден мертвым актер Netflix, пропавший в начале мая

В Канаде нашли останки пропавшего актера Стюарта Маклина, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2026 21:11 Фото: magnific.com
45-летнего пропавшего актера Стюарта Маклина, также известного как Стю Маклин, нашли мертвым в районе Лайонс-Бей в Британской Колумбии (Канада), сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, следователи Объединенной группы по расследованию убийств (IHIT) подтвердили обнаружение и идентификацию останков артиста.

Как уточняется, Маклина искали с 18 мая. Последний раз его видели 15 мая у его дома в Лайонс-Бей – населенном пункте региона Sea-to-Sky, примерно в 20 км к северо-западу от Ванкувера.

Позже стало известно, что останки мужчины были найдены и опознаны в том же районе. В настоящее время следователи продолжают работу по установлению обстоятельств произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей, чтобы восстановить хронологию событий до 15 мая 2026 года.

В ведомстве отметили, что рассматриваются все возможные версии произошедшего.

Представитель актера Джоди Каплан заявила, что агентство Lucas Talent, представлявшее Маклина более 10 лет, потрясено его смертью. По ее словам, он был уважаемым и любимым участником кино- и телеиндустрии Ванкувера и запомнится коллегам своей добротой и чувством юмора. В последний раз артист появлялся на экране в одном эпизоде ​​сериала Netflix "Вирджин Ривер", вышедшем в марте.

Ранее сообщалось, что известный актер Том Харди ушел из популярного телепроекта из-за скандала на съемках.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
