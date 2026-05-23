Найден мертвым актер Netflix, пропавший в начале мая

45-летнего пропавшего актера Стюарта Маклина, также известного как Стю Маклин, нашли мертвым в районе Лайонс-Бей в Британской Колумбии (Канада), сообщает Zakon.kz.

По информации CBC, следователи Объединенной группы по расследованию убийств (IHIT) подтвердили обнаружение и идентификацию останков артиста.

Как уточняется, Маклина искали с 18 мая. Последний раз его видели 15 мая у его дома в Лайонс-Бей – населенном пункте региона Sea-to-Sky, примерно в 20 км к северо-западу от Ванкувера.

Позже стало известно, что останки мужчины были найдены и опознаны в том же районе. В настоящее время следователи продолжают работу по установлению обстоятельств произошедшего, изучают записи камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей, чтобы восстановить хронологию событий до 15 мая 2026 года.

В ведомстве отметили, что рассматриваются все возможные версии произошедшего.

Представитель актера Джоди Каплан заявила, что агентство Lucas Talent, представлявшее Маклина более 10 лет, потрясено его смертью. По ее словам, он был уважаемым и любимым участником кино- и телеиндустрии Ванкувера и запомнится коллегам своей добротой и чувством юмора. В последний раз артист появлялся на экране в одном эпизоде ​​сериала Netflix "Вирджин Ривер", вышедшем в марте.

Canadian TV actor Stewart McLean's remains have been positively identified one day after it was announced that a homicide victim thought to be the missing McLean was discovered. https://t.co/gRQ2Q9cIGC — Deadline (@DEADLINE) May 23, 2026

