Культура и шоу-бизнес

Месси и другие звезды футбола снялись в клипе Шакиры к ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу 2026, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 06:30 Фото: Instagram/shakira
23 мая колумбийская исполнительница Шакира выпустила клип на официальную песню ЧМ-2026 "Dai Dai" с участием звезд мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

Наряду с ней в видео появились звезды мирового футбола: Месси, Холанн, Мбаппе, Кейн, Родри и другие будущие участники чемпионата мира. Съемки клипа проходили на легендарном стадионе "Маракана".

Таким образом, это уже третья песня, которую певица посвящает мундиалям:

  • Waka Waka (This Time for Africa) для турнира 2010 года в ЮАР;
  • La La La для ЧМ в Бразилии в 2014 году;
  • Dai Dai к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
"Шакира сегодня – это уже не песня. Это ритуал. Мы включаем ее треки не потому, что они лучше. А потому, что под них мы жили, целовались, болели на стадионах", – отреагировали на песню очевидцы прошедших чемпионатов.
ЧМ по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2026 06:30

Фото: Threads


На днях к чемпионату мира по футболу Роналду, Ким Кардашьян, Мбаппе и другие знаменитости выступили для спортивного бренда Nike.

Фото Алия Абди
Алия Абди
