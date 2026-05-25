Месси и другие звезды футбола снялись в клипе Шакиры к ЧМ-2026

23 мая колумбийская исполнительница Шакира выпустила клип на официальную песню ЧМ-2026 "Dai Dai" с участием звезд мирового футбола, сообщает Zakon.kz.

Наряду с ней в видео появились звезды мирового футбола: Месси, Холанн, Мбаппе, Кейн, Родри и другие будущие участники чемпионата мира. Съемки клипа проходили на легендарном стадионе "Маракана".

Таким образом, это уже третья песня, которую певица посвящает мундиалям:

Waka Waka (This Time for Africa) для турнира 2010 года в ЮАР;

La La La для ЧМ в Бразилии в 2014 году;

Dai Dai к чемпионату мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

"Шакира сегодня – это уже не песня. Это ритуал. Мы включаем ее треки не потому, что они лучше. А потому, что под них мы жили, целовались, болели на стадионах", – отреагировали на песню очевидцы прошедших чемпионатов.

