ЧМ-2026: Роналду, Ким Кардашьян и Мбаппе выступили за конкурента adidas

Nike готовит свой ответ adidas в борьбе за самый масштабный кампейн к ЧМ-2026, пригласив Криштиану Роналду и Ким Кардашьян, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Чемпионата мира-2026 бренды всё активнее подключаются к футбольной повестке и привлекают мировых звезд не только из спорта, но и из индустрии моды и музыки. После недавней кампании adidas с Тимоти Шаламе, 21 мая Nike представил тизер своего потенциально крупнейшего проекта.

Бренд опубликовал серию фотографий с главными амбассадорами и партнерами компании. Среди участников кампейна – Криштиану Роналду, Ким Кардашьян, Трэвис Скотт, Симон Порт Жакмюс, Леброн Джеймс, Килиан Мбаппе и другие мировые звезды.

This summer, time to go off script. pic.twitter.com/6WNTga0T8U — Nike (@Nike) May 21, 2026

Получит ли эта история полноценное продолжение, пока неизвестно.

