Наш принц: Димаш показал праздничные торты и получил тысячи поздравлений
В честь праздника в Instagram он опубликовал два видео с разными тортами. Поклонники из разных стран продолжают отправлять поздравления Димашу в комментариях:
– С днем рождения! Ты – яркая звезда казахского народа, пусть твоя песня продолжает убаюкивать весь мир, будь счастлив.
– Будь счастливым и долгоживущим, дорогой Димаш! С днем рождения! Пусть Аллах хранит тебя от дурного глаза.
– Димаш, доживи до 100 лет! Продолжай покорять мир своей песней!
– С днем рождения, золотой мальчик! У меня сегодня тоже день рождения. Пусть твоя жизнь будет счастливой и долгой!
– С днем рождения, Димаш. Желаю тебе всего самого наилучшего и близким здоровья и счастья.
– С днем рождения, наш любимый артист! Наш принц! С днем рождения, Димаш!
Ранее казахстанская предпринимательница Раушан Кудайберген поздравила своего брата, популярного артиста Димаша, с днем рождения.