Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову

27 февраля телеведущая Светлана Бондарчук публично призналась в обиде на модель Наталью Водянову, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале телеведущая сказала, что не попала в список приглашенных на торжество, которое устроила модель Наталья Водянова в Дубае. Этот факт вызвал у нее недоумение и разочарование, учитывая их прошлые тесные профессиональные и личные контакты.

Бондарчук напомнила, что на протяжении многих лет поддерживала и саму модель, и работу ее благотворительного фонда. По этой причине журналистка рассчитывала оказаться среди гостей праздника вместе с Яной Рудковской, Ксенией Собчак и другими селебрити.

"Но не случилось. Расстроилась ли я? Признаюсь, да. Но, видимо, в этой ситуации были другие приоритеты. С другой стороны, есть плюс – сэкономила на билетах в Дубай", – попыталась с юмором отреагировать она.

Экс-супруга Федора Бондарчука всегда считала себя частью важного круга людей в индустрии, регулярно посещая различные мероприятия и поддерживая контакт с коллегами. Тем не менее, последние годы она уделяет больше внимания маленькому сыну Петру.

Пока Бондарчук безуспешно жалуется на Водянову, Скарлетт Йоханссон снялась в фильме про динозавров "Мир Юрского периода: Перерождение".