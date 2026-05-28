На новый уровень выходит один из казахстанских театров
Фото: gorkytheatre.kz
Государственному академическому русскому театру драмы имени Максима Горького будет присвоен национальный статус, сообщает Zakon.kz.
Такое поручение на церемонии награждения работников культуры и искусства дал Касым-Жомарт Токаев, передает телеканал "Хабар".
"Для старейшей сцены Астаны это не просто новое звание, а признание ее особого места в культурной жизни Казахстана", – говорится в репортаже.
В этом году театр имени Горького открыл свой 125-й сезон. Основанный в 1899 году, он пережил смену эпох, сохранив свою сцену, школу и зрителя.
"Сегодня театр остается одной из главных культурных площадок столицы, где классика соседствует с современной драматургией и экспериментальными постановками", – отмечают его преданные зрители.
Что касается других культурных событий, стало известно о юбилейном концерте Розы Рымбаевой в Астане, а также о европейских гастролях казахстанских артистов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript