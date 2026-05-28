Роза Рымбаева собрала семью на юбилейном концерте

27 мая в Астане народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отметила 50-летие творческой деятельности большим семейным концертом, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев и многочисленых Instagram-публикаций Али Окапова, юбилейный вечер стал одним из главных музыкальных событий для поклонников легендарной певицы. Творческую компанию Розе Куанышевне составили старший сын Мади с супругой Акерке Буркитбай и младший Мади.

На этом дети любимицы казахстанской публики не ограничились и преподнесли ей и поклонникам своей мамы очередной семейный сюрприз. На сцене с детской импровизацией выступил единственный внук певицы Зеин, который удостоился своей порции аплодисментов. Со слов звездной бабушки, это был его дебют на большой сцене.

В финале концерта Роза Рымбаева обратилась к публике, поблагодарив ее за любовь и признание на протяжении всего творческого пути.

Днями ранее, другой народный артист Казахстана – Димаш Кудайберген выступил на международном фестивале традиционного спорта, культуры и этнического искусства Ethnosport Culture Festival в Стамбуле.