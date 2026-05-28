#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
477.48
555.83
6.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
477.48
555.83
6.65
Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева собрала семью на юбилейном концерте

Концерт Розы Рымбаевой, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 05:45 Фото: Instagram/aliokapov
27 мая в Астане народная артистка Казахстана Роза Рымбаева отметила 50-летие творческой деятельности большим семейным концертом, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев и многочисленых Instagram-публикаций Али Окапова, юбилейный вечер стал одним из главных музыкальных событий для поклонников легендарной певицы. Творческую компанию Розе Куанышевне составили старший сын Мади с супругой Акерке Буркитбай и младший Мади.

На этом дети любимицы казахстанской публики не ограничились и преподнесли ей и поклонникам своей мамы очередной семейный сюрприз. На сцене с детской импровизацией выступил единственный внук певицы Зеин, который удостоился своей порции аплодисментов. Со слов звездной бабушки, это был его дебют на большой сцене.

В финале концерта Роза Рымбаева обратилась к публике, поблагодарив ее за любовь и признание на протяжении всего творческого пути.

Днями ранее, другой народный артист Казахстана – Димаш Кудайберген выступил на международном фестивале традиционного спорта, культуры и этнического искусства Ethnosport Culture Festival в Стамбуле.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Димаш Кудайберген, юбилей, концерт, роза рымбаева
23:24, 07 февраля 2026
Димаш Кудайберген поклонился Розе Рымбаевой на ее юбилейном концерте – трогательное видео
Народная артистка Казахстана
08:55, 06 января 2026
Роза Рымбаева собирается удивить поклонников своим юбилеем на сцене
Народная артистка Казахстана
03:20, 11 сентября 2025
Роза Рымбаева споет для казахстанцев в честь юбилейной даты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
00:44, 28 мая 2026
Шавкат Рахмонов возобновил тренировки после второй травмы колена (видео)
Фото: UFC
00:23, 28 мая 2026
"Это похоже на ссору с женой": экс-чемпион UFC высказался о конфликте Чимаева и Стрикленда
Фото: WTA
23:42, 27 мая 2026
"Несколько дней чувствовал себя плохо": Рыбакина - об отсутствии тренера в боксе
Фото: WTA
23:11, 27 мая 2026
Стародубцева прокомментировала победу над Рыбакиной во втором круге "Ролан Гаррос" - 2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: