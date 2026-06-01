Выходит новый сезон "Дома Дракона"

Стала известна даты выхода третьего сезона приквела "Игры престолов", сообщает Zakon.kz.

Сериал основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь". Премьера первого сезона шоу состоялась 21 августа 2022 года, второго – 16 июня 2024-го. Четвертый планируют выпустить в 2028 году.

По данным кинокомпании HBO, новые серии выйдут на стриминге HBO Max 21 июня.

Сериал рассказывает о войне внутри династии Таргариен за Железный трон, которая произошла за 200 лет до событий оригинала. В центре сюжета – борьба за власть между принцессой Рейнирой и ее сводным братом Эйгоном.

"Это тревожные времена", – говорится в трейлере.

