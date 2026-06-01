Событие в семье Димаша привлекло внимание публики

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поздравил отца с вручением от имени президента Касым-Жомарта Токаева ордена "Парасат" через социальные сети, сообщает Zakon.kz.

По мнению артиста, композитор и продюсер Канат Айтбаев получил заслуженную оценку "многолетнего упорного труда, преданности своему делу и большого вклада в популяризацию казахской культуры в мире".

"На протяжении многих лет он неустанно работал над тем, чтобы на международном уровне продвигать богатое культурное наследие казахского народа, искусство и духовные ценности. Его любовь к родине, трудолюбие, мудрость и принципы всегда служат для меня примером. Желаю отцу крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия в семье и больших успехов в его труде на благо страны", – подписал Димаш пост в соцсети.

Казахстанцы присоединились к поздравлениям:

– Браво! Наши самые сердечные поздравления дорогому Канату Кудайбергеновичу, который уже давно заслужил высокие правительственные награды! – От всего сердца поздравляю Каната Кудайбергеновича с наградой! – Поздравляем Каната Айтбаевича с этой высокой и абсолютно заслуженной наградой! Достойный отец великого сына!

