Отцу Димаша Кудайбергена вручили орден от имени президента

Отец всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, композитор и продюсер Канат Айтбаев получил от имени президента Касым-Жомарта Токаева государственную награду – орден "Парасат", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 1 июня 2026 года, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и информации (МКИ) РК:

"В честь Дня работников культуры и искусства заместитель премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени главы государства вручила орден "Парасат" руководителю творческого центра "ДимашАли", композитору, продюсеру, музыканту Канату Айтбаеву".

Аида Балаева отметила значимую роль Каната Айтбаева в развитии отечественной культуры и искусства, а также его вклад в поддержку и продвижение казахстанского музыкального творчества.

"Ранее в связи с личными обстоятельствами Канат Айтбаев не смог принять участие в торжественной церемонии награждения, состоявшейся в честь Дня работников культуры и искусства", – отметили в пресс-службе МКИ РК.

Орден "Парасат" вручается за значительные заслуги в развитии науки, культуры, литературы и искусства, а также за вклад в укрепление духовного и интеллектуального потенциала страны.

22 мая 2026 года стало известно, что Мейрамбек Беспаев награжден орденом "Парасат".