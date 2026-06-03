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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой и армянский певец вдохнули новую жизнь в легендарную песню Дианы Гурцкой

певец Гарник Бегларян, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:00 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Известный российский композитор Игорь Крутой и армянский певец Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян) представили новую версию песни "Мама". Новое звучание легендарной композиции растрогало поклонников артистов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим роликом 71-летний маэстро поделился в своем Instagram 2 июня 2026 года.

"Время меняется, музыка меняется, но есть песни, которые навсегда остаются в сердце. "Мама" получила новое звучание, сохранив ту самую искренность, за которую ее любят миллионы. Это не просто кавер или новая версия – это новое прочтение истории, знакомой каждому из нас. Игорь Крутой, Jeeg – "Мама". Уже на всех музыкальных площадках", – написал Игорь Крутой.

В комментариях к публикации отозвался 34-летний армянский исполнитель.

"Спасибо вам, Игорь Яковлевич, за эту прекрасную песню! Для меня большая честь прикоснуться к такому произведению. Я очень рад, что в новой версии удалось подарить песне новое звучание и дыхание, и особенно приятно видеть, что она уже нашла отклик в сердцах многих слушателей. Спасибо огромное за поддержку!" – обратился Гарник Бегларян к композитору.

Крутой ответил певцу лаконично: "Благодарю, Габриел…"

Новое звучание легендарной песни "Мама" тронуло подписчиков Игоря Яковлевича до слез:

  • "Берет за душу…"
  • "Мурашки... Браво!"
  • "Браво, отличный кавер!"
  • "Песня и голос пробирают до мурашек".
  • "Гениально! Правильно сделали, что выпустили".
  • "Я даже не сомневалась, что армянский голос звучит".
  • "Диана Гурцкая – это классика! Но голос красивый у исполнителя".
  • "А в голове звучит Диана Гурцкая с этой песней. Слезы наворачиваются".
  • "Восторг! Супер исполнение! Диана Гурцкая тоже ее очень нежно исполняет".
  • "Любая песня в ваших руках оживает и становится хитом! Спасибо за музыку, которая трогает душу".
  • "Мне очень понравилось! Особенно когда ваше прочтение песни красиво переходит в исполнение Дианы. Это просто..."
  • "Другой продюсер забирает и судится со всеми за свои песни. Крутой позволяет петь, да еще и дает информационную поддержку".
  • "Есть песни, которые в любом исполнении (на мой взгляд) вызывают сильные эмоции, до безумия трогают душу. Одна из них – "Мама". Спасибо, маэстро".
  • "Игорь Яковлевич, знаете, вам удалось за один день заставить молодого человека из маленького городка поверить в чудеса... Мы благодарны, что сегодня голос этого молодого человека из Капана, нашего талантливого Габриеля, слышен повсюду. Спасибо, Габриел".
  • "Сейчас, наверное, самая популярная песня, самая инстаграмная, звучит в каждом втором видео, именно в этом исполнении. Это такое неожиданное, такое чувственное исполнение, просто до слез, до мурашек... Игорь Яковлевич, браво вам за такую, как автору, песню, Габриелю – за эти мурашки и слезы".
  • "Было очень неожиданно услышать эту песню в мужском исполнении. Она совсем по-другому звучит, с другим смыслом, на мой взгляд, даже. Спасибо огромное за такой эксперимент. Вы в прямом смысле Крутой! Какое счастье, что вы сейчас везде, вас так много и вокруг вас засияло еще мощней большое количество наших звезд и молодых талантов. Желаю, чтобы от такого счастья работы с вами ни у кого не снесло голову. Всем добра и любви, а вам – новых шедевров!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:00
Игорю Крутому вновь пришлось заступиться за Люсю Чеботину, спевшую дуэтом с казахстанцем Alex Lim

О том, что написанная Игорем Крутым грустная песня "Ты знаешь, мама" зазвучала по-новому в исполнении певца из Армении, стало известно 3 мая 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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