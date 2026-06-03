Игорь Крутой и армянский певец вдохнули новую жизнь в легендарную песню Дианы Гурцкой

Известный российский композитор Игорь Крутой и армянский певец Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян) представили новую версию песни "Мама". Новое звучание легендарной композиции растрогало поклонников артистов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующим роликом 71-летний маэстро поделился в своем Instagram 2 июня 2026 года.

"Время меняется, музыка меняется, но есть песни, которые навсегда остаются в сердце. "Мама" получила новое звучание, сохранив ту самую искренность, за которую ее любят миллионы. Это не просто кавер или новая версия – это новое прочтение истории, знакомой каждому из нас. Игорь Крутой, Jeeg – "Мама". Уже на всех музыкальных площадках", – написал Игорь Крутой.

В комментариях к публикации отозвался 34-летний армянский исполнитель.

"Спасибо вам, Игорь Яковлевич, за эту прекрасную песню! Для меня большая честь прикоснуться к такому произведению. Я очень рад, что в новой версии удалось подарить песне новое звучание и дыхание, и особенно приятно видеть, что она уже нашла отклик в сердцах многих слушателей. Спасибо огромное за поддержку!" – обратился Гарник Бегларян к композитору.

Крутой ответил певцу лаконично: "Благодарю, Габриел…"

Новое звучание легендарной песни "Мама" тронуло подписчиков Игоря Яковлевича до слез:

"Берет за душу…"

"Мурашки... Браво!"

"Браво, отличный кавер!"

"Песня и голос пробирают до мурашек".

"Гениально! Правильно сделали, что выпустили".

"Я даже не сомневалась, что армянский голос звучит".

"Диана Гурцкая – это классика! Но голос красивый у исполнителя".

"А в голове звучит Диана Гурцкая с этой песней. Слезы наворачиваются".

"Восторг! Супер исполнение! Диана Гурцкая тоже ее очень нежно исполняет".

"Любая песня в ваших руках оживает и становится хитом! Спасибо за музыку, которая трогает душу".

"Мне очень понравилось! Особенно когда ваше прочтение песни красиво переходит в исполнение Дианы. Это просто..."

"Другой продюсер забирает и судится со всеми за свои песни. Крутой позволяет петь, да еще и дает информационную поддержку".

"Есть песни, которые в любом исполнении (на мой взгляд) вызывают сильные эмоции, до безумия трогают душу. Одна из них – "Мама". Спасибо, маэстро".

"Игорь Яковлевич, знаете, вам удалось за один день заставить молодого человека из маленького городка поверить в чудеса... Мы благодарны, что сегодня голос этого молодого человека из Капана, нашего талантливого Габриеля, слышен повсюду. Спасибо, Габриел".

"Сейчас, наверное, самая популярная песня, самая инстаграмная, звучит в каждом втором видео, именно в этом исполнении. Это такое неожиданное, такое чувственное исполнение, просто до слез, до мурашек... Игорь Яковлевич, браво вам за такую, как автору, песню, Габриелю – за эти мурашки и слезы".

"Было очень неожиданно услышать эту песню в мужском исполнении. Она совсем по-другому звучит, с другим смыслом, на мой взгляд, даже. Спасибо огромное за такой эксперимент. Вы в прямом смысле Крутой! Какое счастье, что вы сейчас везде, вас так много и вокруг вас засияло еще мощней большое количество наших звезд и молодых талантов. Желаю, чтобы от такого счастья работы с вами ни у кого не снесло голову. Всем добра и любви, а вам – новых шедевров!"

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