"До сих пор не могу поверить": армянский певец сделал откровенное признание об Игоре Крутом

Армянский певец Gabriel Jeeg (настоящее имя – Гарник Бегларян) публично обратился к известному российскому композитору Игорю Крутому после выхода кавера на хит Дианы Гурцкой "Ты знаешь, мама", сообщает Zakon.kz.

Накануне 34-летний исполнитель из Армении у себя в Instagram вслед за 71-летним маэстро опубликовал кавер под названием "Мама". Под публикацией исполнитель сделал откровенное признание о народном артисте РФ.

"Честно говоря, я даже не мог представить, что такие мечты однажды становятся реальностью. Сегодня мне хочется поделиться своей радостью и эмоциями. Живя в небольшом городе, но имея большие мечты, я всегда продолжал верить, творить и идти вперед. С детства я был большим поклонником проекта "Фабрика звезд" и часто представлял себя на большой сцене. Я мечтал о музыке, о творчестве, о том, чтобы однажды оказаться рядом с Игорем Крутым, но… Со временем пришло понимание того, что путь к большой сцене требует огромного труда, возможностей и зачастую серьезных финансовых вложений. Поэтому многие мечты начинают казаться недосягаемыми. Но жизнь иногда преподносит удивительные сюрпризы", – написал Gabriel Jeeg 3 июня 2026 года.

Певец отметил, что находится "в состоянии, которое сложно описать словами".

"Я до сих пор не могу поверить, что произошло именно то, о чем я так долго мечтал. Человек, которого я всегда хотел увидеть в реальной жизни, с которым мечтал однажды спеть на одной сцене, заметил мою работу, оценил ее и даже поделился. Для меня это не просто знак внимания – это огромная честь, вдохновение и подтверждение того, что мечты действительно могут сбываться, даже тогда, когда кажется, что шансов почти нет", – подчеркнул Гарник Бегларян.

Певец добавил, что искренне благодарен за эту поддержку.

Подписчики армянского исполнителя отметили его невероятный голос, а также отметили, что новое звучание легендарной песни получилось великолепным:

"Браво!"

"Спасибо!"

"Молодец!"

"Аж мурашки".

"Невероятный голос".

"Прекрасная песня, великолепное исполнение, чудесный голос".

"Была уверена что это ИИ, но удивлена, поет человек, да еще и с таким мощным голосом. Браво".

"Всегда верила и верю в тебя, мой дорогой Gabriel Jeeg. Спасибо за твой талант и музыкальный вкус".

Ранее мы писали, что Игорь Крутой и Gabriel Jeeg вдохнули новую жизнь в легендарную песню Дианы Гурцкой. Как отметил 71-летний маэстро, "Мама" – "это не просто кавер или новая версия, это новое прочтение истории, знакомой каждому из нас".