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Культура и шоу-бизнес

MEGOGO провел благотворительный показ мультфильма в Алматы ко Дню защиты детей

день защиты детей от Мегогоу, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 17:52 Фото: Megogo
1 июня, в Международный день защиты детей, медиасервис MEGOGO организовал показ для детей из базы благотворительного фонда NIET. Праздник прошел в кинотеатре "Арман", где ребята посмотрели анимационный фильм "Тень" и вместе встретили начало летних каникул.

Для многих детей поход в кино стал долгожданным событием и возможностью провести день в компании друзей, получить новые впечатления и зарядиться хорошим настроением.

Провести мероприятие удалось благодаря поддержке партнеров проекта – кинотеатра "Арман" и дистрибьюторской компании Zeren Entertainment. Объединив усилия, компании создали для ребят атмосферу настоящего праздника в один из самых важных детских дней в году.

"Дети особенно нуждаются в ярких эмоциях и счастливых моментах. Мы рады, что смогли подарить им такой день – с кино, друзьями и хорошим настроением. Иногда именно такие простые события становятся самыми теплыми воспоминаниями детства", – отметили в команде MEGOGO.
день защиты детей от Мегогоу, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 17:52

Фото: Megogo

В фонде NIET отмечают важность сотрудничества с бизнесом и партнерами, благодаря которому удается реализовывать проекты для детей и семей фонда.

Для детей этот день стал настоящим праздником, а для партнеров проекта – возможностью подарить ребятам немного радости и положительных эмоций в начале летних каникул.

Партнерский материал

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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