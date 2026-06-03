MEGOGO провел благотворительный показ мультфильма в Алматы ко Дню защиты детей
Для многих детей поход в кино стал долгожданным событием и возможностью провести день в компании друзей, получить новые впечатления и зарядиться хорошим настроением.
Провести мероприятие удалось благодаря поддержке партнеров проекта – кинотеатра "Арман" и дистрибьюторской компании Zeren Entertainment. Объединив усилия, компании создали для ребят атмосферу настоящего праздника в один из самых важных детских дней в году.
"Дети особенно нуждаются в ярких эмоциях и счастливых моментах. Мы рады, что смогли подарить им такой день – с кино, друзьями и хорошим настроением. Иногда именно такие простые события становятся самыми теплыми воспоминаниями детства", – отметили в команде MEGOGO.
В фонде NIET отмечают важность сотрудничества с бизнесом и партнерами, благодаря которому удается реализовывать проекты для детей и семей фонда.
Для детей этот день стал настоящим праздником, а для партнеров проекта – возможностью подарить ребятам немного радости и положительных эмоций в начале летних каникул.
Партнерский материал