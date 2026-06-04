Тимати похвастался редким Lamborghini Diablo за 238 миллионов тенге

Российский рэпер Тимати похвастался в соцсетях редким спорткаром в своей гигантской коллекции автомобилей. Новым любимцем музыканта стал белоснежный Lamborghini Diablo, сообщает Zakon.kz.

По открытым данным, цена такой модели на рынке стоит выше 36 миллионов рублей (238 млн 304 тыс. 734 тенге).

Этот автомобиль признан одной из самых культовых моделей итальянского бренда. Пока певец не раскрыл, как именно будет использовать свое приобретение. Вполне вероятно, что авто будет задействовано в съемках нового клипа.

Ранее муж Баян Алагузовой похвастался новой сумкой и вызвал зависть подписчиц.