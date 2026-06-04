"Осталась одна с ребенком": Айгуль Иманбаева рассказала о самом тяжелом периоде жизни

Известная казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева откровенно рассказала о том, что развод в молодом возрасте стал для нее одним из самых суровых жизненных испытаний, передает Zakon.kz.

Популярная артистка опубликовала эмоциональное видео на своей странице в соцсетях, где поделилась подробностями тяжелого периода, который ей пришлось пережить в возрасте 22 лет. По словам Иманбаевой, в детстве она росла в достатке и не знала, что такое нужда, поскольку ее мать всю жизнь проработала в финансовой сфере и обеспечивала семью даже в сложные девяностые годы.

Однако после окончания университета привычная жизнь будущей звезды резко изменилась – она осталась одна с шестимесячным ребенком на руках. В тот момент молодая мать приняла непростое решение оставить малыша на воспитание родительнице в ауле, а сама отправилась в Алматы, где бралась за любую работу, чтобы выжить.

"Именно тогда я впервые узнала, что такое нищета. Но сильнее всего меня ранила гордость. Когда я приезжала в аул, разговоры за спиной в духе "дочь Гульсим развелась и вернулась с ребенком" сильно задевали меня. Но все это стало для меня большим уроком", – поделилась Айгуль Иманбаева.

Как признается актриса, именно в то время к ней пришло истинное понимание ответственности. Пройденные испытания и бытовые невзгоды не сломали артистку, а наоборот, закалили ее характер и помогли переосмыслить многие вещи.

"Я так боялась оступиться, но все же оступилась. И именно пройдя через эти ошибки, я смогла найти свой истинный путь. Я преодолела все невзгоды. Тогда же я научилась ценить достаток и бедность, голод и сытость", – резюмировала артистка.

Сейчас Айгуль Иманбаева оценивает тот болезненный развод как самый тяжелый, но в то же время самый ценный этап в своей жизни, подчеркивая, что именно эти жесткие испытания сформировали ее как сильную личность.

Ранее Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова взорвали соцсети неожиданным видео.