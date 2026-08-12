Айгуль Иманбаева вернулась к началу своей любви спустя два года и раскрыла ее историю

Фото: instagram/aigul_imanbayeva

Казахстанская певица и актриса Айгуль Иманбаева растрогала поклонников архивными воспоминаниями. 49-летняя артистка выложила кадры из поездки по США, где вместе с мужем прогулялась по побережью Тихого океана – именно там пара приняла решение связать свои судьбы, сообщает Zakon.kz.

Супруг исполнительницы устроил ей небольшой сюрприз, приведя на то самое место у маяка, где когда-то прозвучали главные слова. "Ты же помнишь, что это за место? Я здесь тебе сделал предложение", – напомнил он артистке на видео. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐀𝐈𝐆𝐔𝐋 𝐈𝐌𝐀𝐍𝐁𝐀𝐘𝐄𝐕𝐀 | Заслуженный деятель РК (@aigul_imanbayeva) Иманбаева не скрывала эмоций и детально описала атмосферу того дня, когда ответила согласием. "Да, любимый, я помню. Именно здесь, где мы стоим, два года назад мой любимый сделал мне предложение выйти за него замуж. Тихий океан, волны, легкий ветерок, тогда было так же солнечно. И вот в такой же солнечный день 22 февраля 2024 года он сделал мне предложение", – рассказала певица. Как отметила звезда, события после этого развивались стремительно: уже 23 февраля они зарегистрировали отношения в Беверли-Хиллз, а 8 марта скрепили союз духовно, совершив обряд "неке" в мечети. Фолловеры исполнительницы тепло восприняли семейный контент, отметив гармонию в паре и засыпав супругов искренними пожеланиями счастья. Очень красивая пара.

Айгуль, будь счастлива, ты действительно заслуживаешь этого счастья! Муж – сдержанный и солидный мужчина, она сама – открытая и жизнерадостная женщина.

Они выглядят очень гармоничной парой, где оба достойны счастья. Будьте счастливы!

Как же это прекрасно – когда рядом есть человек, рядом с которым можно чувствовать себя любимой и нежной! Ранее Айгуль Иманбаева, Роза Алкожа и Зарина Омарова взорвали соцсети неожиданным видео.

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