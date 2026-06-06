Богатейшие люди Кремниевой долины сыграли в "Мафию"

На YouTube вышло шоу, где техномиллиардеры обманывают друг друга для победы в карточной игре, сообщает Zakon.kz.

В первом выпуске за столом собрались:

глава OpenAI Сэм Альтман;

основатель Signal Мокси Марлинспайк;

создатель Figma Дилан Филд;

биохакер Брайан Джонсон;

сооснователь Anduril Палмер Лаки;

другие известные представители IT-индустрии.

"Как с их графиками их вообще смогли собрать в одной комнате ради какой-то "Мафии"?" – задались вопросами интернет-пользователи.

По мнению других зрителей шоу, в графике любого крупного бизнесмена должно быть время на отдых.

"Многие даже советуют выделять 15 минут где-то в середине рабочего дня, чтобы просто подумать, а туда ли ты идешь, куда ты хочешь. Тем более что конкретно это необязательно чисто отдых. Это еще может быть и рекламой личного бренда", – продолжили диалог в комментариях к выпуску.

Также в обсуждении прозвучало мнение, что следствие их состояния – умение делегировать. Со слов комментаторов, такой подход к работе может позволить каждому успешному человеку заниматься любыми делами достаточно долго без вреда для своей основной деятельности.

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