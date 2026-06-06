Богатейшие люди Кремниевой долины сыграли в "Мафию"
Фото: pixabay
На YouTube вышло шоу, где техномиллиардеры обманывают друг друга для победы в карточной игре, сообщает Zakon.kz.
В первом выпуске за столом собрались:
- глава OpenAI Сэм Альтман;
- основатель Signal Мокси Марлинспайк;
- создатель Figma Дилан Филд;
- биохакер Брайан Джонсон;
- сооснователь Anduril Палмер Лаки;
- другие известные представители IT-индустрии.
"Как с их графиками их вообще смогли собрать в одной комнате ради какой-то "Мафии"?" – задались вопросами интернет-пользователи.
По мнению других зрителей шоу, в графике любого крупного бизнесмена должно быть время на отдых.
"Многие даже советуют выделять 15 минут где-то в середине рабочего дня, чтобы просто подумать, а туда ли ты идешь, куда ты хочешь. Тем более что конкретно это необязательно чисто отдых. Это еще может быть и рекламой личного бренда", – продолжили диалог в комментариях к выпуску.
Также в обсуждении прозвучало мнение, что следствие их состояния – умение делегировать. Со слов комментаторов, такой подход к работе может позволить каждому успешному человеку заниматься любыми делами достаточно долго без вреда для своей основной деятельности.
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