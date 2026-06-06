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Культура и шоу-бизнес

Богатейшие люди Кремниевой долины сыграли в "Мафию"

Игра Мафия, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2026 02:30 Фото: pixabay
На YouTube вышло шоу, где техномиллиардеры обманывают друг друга для победы в карточной игре, сообщает Zakon.kz.

В первом выпуске за столом собрались:

  • глава OpenAI Сэм Альтман;
  • основатель Signal Мокси Марлинспайк;
  • создатель Figma Дилан Филд;
  • биохакер Брайан Джонсон;
  • сооснователь Anduril Палмер Лаки;
  • другие известные представители IT-индустрии.
"Как с их графиками их вообще смогли собрать в одной комнате ради какой-то "Мафии"?" – задались вопросами интернет-пользователи.

По мнению других зрителей шоу, в графике любого крупного бизнесмена должно быть время на отдых.

"Многие даже советуют выделять 15 минут где-то в середине рабочего дня, чтобы просто подумать, а туда ли ты идешь, куда ты хочешь. Тем более что конкретно это необязательно чисто отдых. Это еще может быть и рекламой личного бренда", – продолжили диалог в комментариях к выпуску.

Также в обсуждении прозвучало мнение, что следствие их состояния – умение делегировать. Со слов комментаторов, такой подход к работе может позволить каждому успешному человеку заниматься любыми делами достаточно долго без вреда для своей основной деятельности.

В Мексике нашли подземный проход в США, который настоящие преступники используют для нелегального пересечения границы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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