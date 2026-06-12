"Еще бы она против была": богатейший бизнесмен Эмин Агаларов устроил провокационный эксперимент с женой

46-летний предприниматель, певец и один из богатейших людей Азербайджана Эмин Агаларов ответил на провокационные вопросы Ксении Собчак в эфире шоу "Что о тебе думают?", сообщает Zakon.kz.

Небольшой отрывок передачи музыкант разместил у себя на странице в Instagram. В кадре бизнесмен решил позвонить своей супруге Алёне Гавриловой и узнать, пустит ли она его в баню с друзьями.

"Эксперимент" – оставил он лаконичную подпись в описании к видео.

Жена Агаларова моментально согласилась на вопрос без лишних слов.

После просмотра ролика поклонники семейной пары оставили хвалебные отзывы, но их достаточно мало. Большая часть комментаторов шутливо отмечает, что при состоянии Агаларова ему не нужно ни у кого отпрашиваться.

Она была в шоке, что он вообще спросил.

Если б у моего мужа было бы столько бабла, сколько у Эмина, я тоже не была бы против.

Еще бы была она против, у человека миллиарды.

Думаю, что Алёна сильно удивилась, что ее спросили.

Куда ей деваться. Играет роль.

Он же не таксист из Баку...

За такие деньги хоть на Луну и навсегда.

Мне кажется, если там "Нет" говорить, то быстро найдут, кто будет говорить "Да".

Эмин Агаларов и Алёна Гаврилова официально женаты второй раз около 2 лет (с мая 2024 года), а общий стаж их отношений превышает 10 лет.

31 марта 2026 года мы также рассказывали, что отец Эмина Агаларова в 70 лет женился на 27-летней избраннице.