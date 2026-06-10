"А где вторая?": видео Баян Алагузовой с мужем и дочерью из Франции вызвало вопросы
Сегодня, 10 июня 2026 года, в Stories продюсер показала фотографию, в которой она мило позирует в компании мужа Турсена Алагузова, сестры Багым Мухитденовой и подруг.
А накануне, 9 июня, 52-летняя Алагузова поделилась трогательным видео прогулки по набережной с супругом и дочерью Алисой. Она не стала как-то подписывать публикацию, а лишь оставила под ней смайлик в виде алого сердца.
Подписчики сразу же завалили продюсера вопросами о дочери Алме, которой не было в семейном ролике:
- "А где вторая?"
- "Где Алмусён?"
- "А где вторая девочка? Постоянно с одной".
- "Все-таки Алису больше снимаете, а Алму редко".
Алагузовой не пришлось отвечать любопытным фолловерам. Это за нее сделали преданные поклонники:
- "Вчера в сториз была только Алма".
- "Обязательно ложку дегтя в бочку меда!"
- "Может она больше внимания требует, есть такие дети".
- "Какие глупости пишите. Обе девочки очень красивые. Как можно про детей так писать".
Большинству комментаторов семейное видео понравилось. Они назвали пару Турсена и Баян Алагузовых самой счастливой и идеальной. Другие отметили молодость и красоту продюсера. А третьи выразили восхищение смелости Алагузовой, которая когда-то не побоялась осуждений и изменила свою судьбу:
- "Идеально".
- "Баян как девочка".
- "Это лучшее время".
- "Так красиво смотрятся".
- "Сильная, красивая женщина!"
- "Пусть ваше счастье не кончается".
- "Ножки какие классные у вас, Баян".
- "Баян супер выглядит, как 25-летняя девушка".
- "Шикарная женщина – она и с ребенком шикарна".
- "Дядя Турсен, когда вырасту, буду как вы, отвечаю".
- "Мы вас очень любим! Вы такие классные, нет слов!"
- "Сначала они держались за руки. Теперь держат на руках свое счастье".
- "Осознанная и красивая пара лидеров, умеющих правильно жить и отдыхать".
- "Как круто, в 50 лет начать жизнь заново. Пусть и у меня будет такая же жизнь".
- "Баян, вы молодец! Не побоялись осуждений, не побоялись изменить свою судьбу в лучшую сторону".
- "У них – настоящая жизнь! Молодцы! Пусть и мне Аллах дарует возможность увидеть сотни стран и мест! Смотрю и завидую, восхищаюсь ими".
- "Если в мире есть одна самая счастливая пара, то это господин Турсен и госпожа Баян. Если две, то одна из них обязательно эта пара. Пусть не сглазят".
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