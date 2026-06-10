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Культура и шоу-бизнес

"А где вторая?": видео Баян Алагузовой с мужем и дочерью из Франции вызвало вопросы

продюсер Баян Алагузова, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:57 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова отправилась с семьей и подругами на отдых во Францию. Кадры, которыми многодетная селебрити поделилась в Instagram, вызвали не только восхищение, но и вопросы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 июня 2026 года, в Stories продюсер показала фотографию, в которой она мило позирует в компании мужа Турсена Алагузова, сестры Багым Мухитденовой и подруг.

Instagram-Stories Баян Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:57

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

А накануне, 9 июня, 52-летняя Алагузова поделилась трогательным видео прогулки по набережной с супругом и дочерью Алисой. Она не стала как-то подписывать публикацию, а лишь оставила под ней смайлик в виде алого сердца.

Подписчики сразу же завалили продюсера вопросами о дочери Алме, которой не было в семейном ролике:

  • "А где вторая?"
  • "Где Алмусён?"
  • "А где вторая девочка? Постоянно с одной".
  • "Все-таки Алису больше снимаете, а Алму редко".

Алагузовой не пришлось отвечать любопытным фолловерам. Это за нее сделали преданные поклонники:

  • "Вчера в сториз была только Алма".
  • "Обязательно ложку дегтя в бочку меда!"
  • "Может она больше внимания требует, есть такие дети".
  • "Какие глупости пишите. Обе девочки очень красивые. Как можно про детей так писать".

Большинству комментаторов семейное видео понравилось. Они назвали пару Турсена и Баян Алагузовых самой счастливой и идеальной. Другие отметили молодость и красоту продюсера. А третьи выразили восхищение смелости Алагузовой, которая когда-то не побоялась осуждений и изменила свою судьбу:

  • "Идеально".
  • "Баян как девочка".
  • "Это лучшее время".
  • "Так красиво смотрятся".
  • "Сильная, красивая женщина!"
  • "Пусть ваше счастье не кончается".
  • "Ножки какие классные у вас, Баян".
  • "Баян супер выглядит, как 25-летняя девушка".
  • "Шикарная женщина – она и с ребенком шикарна".
  • "Дядя Турсен, когда вырасту, буду как вы, отвечаю".
  • "Мы вас очень любим! Вы такие классные, нет слов!"
  • "Сначала они держались за руки. Теперь держат на руках свое счастье".
  • "Осознанная и красивая пара лидеров, умеющих правильно жить и отдыхать".
  • "Как круто, в 50 лет начать жизнь заново. Пусть и у меня будет такая же жизнь".
  • "Баян, вы молодец! Не побоялись осуждений, не побоялись изменить свою судьбу в лучшую сторону".
  • "У них – настоящая жизнь! Молодцы! Пусть и мне Аллах дарует возможность увидеть сотни стран и мест! Смотрю и завидую, восхищаюсь ими".
  • "Если в мире есть одна самая счастливая пара, то это господин Турсен и госпожа Баян. Если две, то одна из них обязательно эта пара. Пусть не сглазят".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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