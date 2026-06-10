"А где вторая?": видео Баян Алагузовой с мужем и дочерью из Франции вызвало вопросы

Известный казахстанский продюсер и актриса Баян Алагузова отправилась с семьей и подругами на отдых во Францию. Кадры, которыми многодетная селебрити поделилась в Instagram, вызвали не только восхищение, но и вопросы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 10 июня 2026 года, в Stories продюсер показала фотографию, в которой она мило позирует в компании мужа Турсена Алагузова, сестры Багым Мухитденовой и подруг.

А накануне, 9 июня, 52-летняя Алагузова поделилась трогательным видео прогулки по набережной с супругом и дочерью Алисой. Она не стала как-то подписывать публикацию, а лишь оставила под ней смайлик в виде алого сердца.

Подписчики сразу же завалили продюсера вопросами о дочери Алме, которой не было в семейном ролике:

"А где вторая?"

"Где Алмусён?"

"А где вторая девочка? Постоянно с одной".

"Все-таки Алису больше снимаете, а Алму редко".

Алагузовой не пришлось отвечать любопытным фолловерам. Это за нее сделали преданные поклонники:

"Вчера в сториз была только Алма".

"Обязательно ложку дегтя в бочку меда!"

"Может она больше внимания требует, есть такие дети".

"Какие глупости пишите. Обе девочки очень красивые. Как можно про детей так писать".

Большинству комментаторов семейное видео понравилось. Они назвали пару Турсена и Баян Алагузовых самой счастливой и идеальной. Другие отметили молодость и красоту продюсера. А третьи выразили восхищение смелости Алагузовой, которая когда-то не побоялась осуждений и изменила свою судьбу:

"Идеально".

"Баян как девочка".

"Это лучшее время".

"Так красиво смотрятся".

"Сильная, красивая женщина!"

"Пусть ваше счастье не кончается".

"Ножки какие классные у вас, Баян".

"Баян супер выглядит, как 25-летняя девушка".

"Шикарная женщина – она и с ребенком шикарна".

"Дядя Турсен, когда вырасту, буду как вы, отвечаю".

"Мы вас очень любим! Вы такие классные, нет слов!"

"Сначала они держались за руки. Теперь держат на руках свое счастье".

"Осознанная и красивая пара лидеров, умеющих правильно жить и отдыхать".

"Как круто, в 50 лет начать жизнь заново. Пусть и у меня будет такая же жизнь".

"Баян, вы молодец! Не побоялись осуждений, не побоялись изменить свою судьбу в лучшую сторону".

"У них – настоящая жизнь! Молодцы! Пусть и мне Аллах дарует возможность увидеть сотни стран и мест! Смотрю и завидую, восхищаюсь ими".

"Если в мире есть одна самая счастливая пара, то это господин Турсен и госпожа Баян. Если две, то одна из них обязательно эта пара. Пусть не сглазят".

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