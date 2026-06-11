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Культура и шоу-бизнес

Турецкий шоу-бизнес потрясла новость о задержании звезды "Великолепного века"

Берен Саат задержали по делу о наркотиках, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 18:31 Фото: Instagram/berenn_saat
В Турции общественный резонанс вызвала информация о задержании представителей шоу-бизнеса в рамках расследования, связанного с незаконным оборотом наркотиков. По данным местных СМИ, среди задержанных оказались популярная актриса Берен Саат и ее супруг, певец Кенан Доулу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN Türk, пользователи активно интересуются, связаны ли знаменитости с проводимыми следственными мероприятиями и были ли они задержаны. Однако на данный момент официального подтверждения этой информации не поступало, а обстоятельства дела продолжают уточняться.

Интерес к ситуации усилился на фоне сообщений о крупной полицейской операции против лиц, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. По данным местных СМИ, в ходе очередного этапа рейдов, проведенных в утренние часы, правоохранители задержали 22 человека.

Власти пока не раскрывают всех деталей расследования, поэтому достоверность появившихся в интернете сообщений остается предметом проверки. Эксперты и журналисты призывают дождаться официальных комментариев, тогда как общественность продолжает внимательно следить за развитием событий.

Берен Саат – известная турецкая актриса. Мировую популярность ей принесли главные роли в таких популярных сериалах, как "Запретная любовь", "В чем вина Фатмагюль?" и "Великолепный век. Империя Кёсем". Она является одной из самых высокооплачиваемых актрис турецкого кинематографа и двукратной обладательницей престижной национальной премии "Золотая бабочка".

Ранее сообщалось, что в Турции задержали актрису из сериала "Клюквенный щербет".

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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