Кто из медработников получил из рук Токаева государственные награды

Сегодня, 18 июня 2026 года, в Акорде во время торжественного мероприятия по случаю Дня медицинского работника глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Так, из сайта Акорды следует, что указом президента РК за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане :

Орденом "Барыс" ІІ степени

Баймаханов Болатбек Бимендеевич – председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н.Сызганова", город Алматы;

Орденом "Парасат"

Бектурганов Рамазан Сейдахметович – директор ГКП "Областная офтальмологическая больница" Управления здравоохранения Туркестанской области;

Боромбаев Ульфат Толеугалиевич – заведующий отделением КГП "Павлодарский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Павлодарской области;

Нысанов Абилмажит – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения, Кызылординская область;

Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна – начальник отдела АО "Национальный центр нейрохирургии", город Астана;

Орденом "Құрмет"

Абдел Зият Жұмаділұлы – ведущий научный сотрудник ТОО "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева", город Алматы

Бидайбаев Аргын Ноянович – директор КГП "Многопрофильная больница города Темиртау" Управления здравоохранения Карагандинской области;

Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна – заведующий отделением КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;

Богославский Павел Владиславович – заместитель директора КГП "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;

Имангазинов Сагит Баймуханович – профессор Павлодарского филиала НАО "Медицинский университет Семей", город Семей;

Исабекова Лаура Кайратовна – медицинский директор ТОО "Поликлиника № 5 города Костаная";

Колеснев Александр Валериевич – заведующий отделением ТОО "Национальный научный онкологический центр", город Астана;

Куатбаев Ермагамбет Муханович – директор КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович – профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", город Алматы;

Мустафинова Гульнара Толеухановна – директор департамента КФ "University Medical Center", город Астана;

Нурланова Рысты Берекеловна – консультант ТОО "Республиканский высший медицинский колледж", город Алматы;

Савхатова Акмарал Доспуловна – врач АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы;

Смагулова Газиза Ажмагиевна – руководитель кафедры НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова", город Актобе;

Сыбанбаев Дархан Арипович – директор КГП "Жамбылская многопрофильная центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области;

Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", город Алматы;

Уалиева Райгуль – заведующий лабораторией филиала РГП "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;

Хаиров Константин Эдуардович – руководитель хирургического блока АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии", город Алматы;

Медалью "Ерен еңбегі үшін"

Балжанов Женис Мырзасейтович – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная городская больница № 1" акимата города Астаны;

Бекарисов Олжас Сапаргалиевич – директор РГП "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова", город Астана;

Бердешева Мира Кабдулкаримовна – главная медицинская сестра ГКП "Городская поликлиника № 5" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;

Джумахаева Алия Сериковна – заместитель директора ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны;

Кәрібай Серік Дузелбайұлы – заведующий отделением АО "Национальный центр нейрохирургии", город Астана;

Мустафин Рамиль Табрисович – медицинский директор ТОО "Астана Эколайф";

Огай Вячеслав Борисович – профессор ТОО "Национальный центр биотехнологии", город Астана;

Тё Дмитрий Валерьевич – заведующий отделением КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;

Медалью "Шапағат"

Амангелдіқызы Сая – управляющий директор НАО "Национальный центр детской реабилитации", город Астана;

Дигай Александр Константинович – старший ординатор ТОО "Национальный научный онкологический центр", город Астана;

Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна – руководитель службы КГП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения области Абай, город Семей;

Ким Алексей Юрьевич – врач КГП "Атырауская областная детская больница" Управления здравоохранения Атырауской области;

Мухамедиев Ермек Дакенович – директор ГКП "Областной центр крови" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;

Оразалинов Азамат Жанабылович – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата города Астаны.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:

Бенберину Валерию Васильевичу – заместителю начальника отдела РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" присвоено:

Байгошкаровой Рахат Усербаевне – ветерану сферы здравоохранения, город Астана;

Епеновой Жапырак Кенесхановне – директору ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;

Карабаевой Раушан Жумартовне – директору РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

Кисиковой Сауле Дюсебековне – советнику директора РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан".

В Telegram-канале Акорды показали, кто из медработников получил из рук Касым-Жомарта Токаева государственные награды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.