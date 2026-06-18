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События

Кто из медработников получил из рук Токаева государственные награды

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 13:13 Фото: akorda.kz
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Акорде во время торжественного мероприятия по случаю Дня медицинского работника глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.

Так, из сайта Акорды следует, что указом президента РК за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане:

Орденом "Барыс" ІІ степени

  • Баймаханов Болатбек Бимендеевич – председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н.Сызганова", город Алматы;

Орденом "Парасат"

  • Бектурганов Рамазан Сейдахметович – директор ГКП "Областная офтальмологическая больница" Управления здравоохранения Туркестанской области;
  • Боромбаев Ульфат Толеугалиевич – заведующий отделением КГП "Павлодарский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Павлодарской области;
  • Нысанов Абилмажит – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения, Кызылординская область;
  • Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна – начальник отдела АО "Национальный центр нейрохирургии", город Астана;

Орденом "Құрмет"

  • Абдел Зият Жұмаділұлы – ведущий научный сотрудник ТОО "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева", город Алматы
  • Бидайбаев Аргын Ноянович – директор КГП "Многопрофильная больница города Темиртау" Управления здравоохранения Карагандинской области;
  • Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна – заведующий отделением КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
  • Богославский Павел Владиславович – заместитель директора КГП "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;
  • Имангазинов Сагит Баймуханович – профессор Павлодарского филиала НАО "Медицинский университет Семей", город Семей;
  • Исабекова Лаура Кайратовна – медицинский директор ТОО "Поликлиника № 5 города Костаная";
  • Колеснев Александр Валериевич – заведующий отделением ТОО "Национальный научный онкологический центр", город Астана;
  • Куатбаев Ермагамбет Муханович – директор КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы;
  • Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович – профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", город Алматы;
  • Мустафинова Гульнара Толеухановна – директор департамента КФ "University Medical Center", город Астана;
  • Нурланова Рысты Берекеловна – консультант ТОО "Республиканский высший медицинский колледж", город Алматы;
  • Савхатова Акмарал Доспуловна – врач АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы;
  • Смагулова Газиза Ажмагиевна – руководитель кафедры НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова", город Актобе;
  • Сыбанбаев Дархан Арипович – директор КГП "Жамбылская многопрофильная центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области;
  • Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", город Алматы;
  • Уалиева Райгуль – заведующий лабораторией филиала РГП "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
  • Хаиров Константин Эдуардович – руководитель хирургического блока АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии", город Алматы;

Медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Балжанов Женис Мырзасейтович – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная городская больница № 1" акимата города Астаны;
  • Бекарисов Олжас Сапаргалиевич – директор РГП "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова", город Астана;
  • Бердешева Мира Кабдулкаримовна – главная медицинская сестра ГКП "Городская поликлиника № 5" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;
  • Джумахаева Алия Сериковна – заместитель директора ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны;
  • Кәрібай Серік Дузелбайұлы – заведующий отделением АО "Национальный центр нейрохирургии", город Астана;
  • Мустафин Рамиль Табрисович – медицинский директор ТОО "Астана Эколайф";
  • Огай Вячеслав Борисович – профессор ТОО "Национальный центр биотехнологии", город Астана;
  • Тё Дмитрий Валерьевич – заведующий отделением КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;

Медалью "Шапағат"

  • Амангелдіқызы Сая – управляющий директор НАО "Национальный центр детской реабилитации", город Астана;
  • Дигай Александр Константинович – старший ординатор ТОО "Национальный научный онкологический центр", город Астана;
  • Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна – руководитель службы КГП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения области Абай, город Семей;
  • Ким Алексей Юрьевич – врач КГП "Атырауская областная детская больница" Управления здравоохранения Атырауской области;
  • Мухамедиев Ермек Дакенович – директор ГКП "Областной центр крови" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;
  • Оразалинов Азамат Жанабылович – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата города Астаны.

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:

  • Бенберину Валерию Васильевичу – заместителю начальника отдела РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";

Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" присвоено:

  • Байгошкаровой Рахат Усербаевне – ветерану сферы здравоохранения, город Астана;
  • Епеновой Жапырак Кенесхановне – директору ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;
  • Карабаевой Раушан Жумартовне – директору РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
  • Кисиковой Сауле Дюсебековне – советнику директора РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан".

В Telegram-канале Акорды показали, кто из медработников получил из рук Касым-Жомарта Токаева государственные награды.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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