Кто из медработников получил из рук Токаева государственные награды
Фото: akorda.kz
Сегодня, 18 июня 2026 года, в Акорде во время торжественного мероприятия по случаю Дня медицинского работника глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды, сообщает Zakon.kz.
Так, из сайта Акорды следует, что указом президента РК за большой вклад в развитие отечественной медицины и кропотливый труд по охране здоровья населения страны награждены следующие граждане:
Орденом "Барыс" ІІ степени
- Баймаханов Болатбек Бимендеевич – председатель правления АО "Национальный научный центр хирургии имени А. Н.Сызганова", город Алматы;
Орденом "Парасат"
- Бектурганов Рамазан Сейдахметович – директор ГКП "Областная офтальмологическая больница" Управления здравоохранения Туркестанской области;
- Боромбаев Ульфат Толеугалиевич – заведующий отделением КГП "Павлодарский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Павлодарской области;
- Нысанов Абилмажит – заведующий Тасбугетским диспансерным отделением ГУ "Казахский республиканский лепрозорий" Министерства здравоохранения, Кызылординская область;
- Толепбергенова Айгуль Дуйсенбаевна – начальник отдела АО "Национальный центр нейрохирургии", город Астана;
Орденом "Құрмет"
- Абдел Зият Жұмаділұлы – ведущий научный сотрудник ТОО "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева", город Алматы
- Бидайбаев Аргын Ноянович – директор КГП "Многопрофильная больница города Темиртау" Управления здравоохранения Карагандинской области;
- Бимаганбетова Нуржамал Баяхметовна – заведующий отделением КГП "Джангельдинская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
- Богославский Павел Владиславович – заместитель директора КГП "Многопрофильная больница № 2 города Караганды" Управления здравоохранения Карагандинской области;
- Имангазинов Сагит Баймуханович – профессор Павлодарского филиала НАО "Медицинский университет Семей", город Семей;
- Исабекова Лаура Кайратовна – медицинский директор ТОО "Поликлиника № 5 города Костаная";
- Колеснев Александр Валериевич – заведующий отделением ТОО "Национальный научный онкологический центр", город Астана;
- Куатбаев Ермагамбет Муханович – директор КГП "Городской кардиологический центр" Управления общественного здравоохранения города Алматы;
- Кулимбетов Амангельды Сейтмагамбетович – профессор НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", город Алматы;
- Мустафинова Гульнара Толеухановна – директор департамента КФ "University Medical Center", город Астана;
- Нурланова Рысты Берекеловна – консультант ТОО "Республиканский высший медицинский колледж", город Алматы;
- Савхатова Акмарал Доспуловна – врач АО "Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии", город Алматы;
- Смагулова Газиза Ажмагиевна – руководитель кафедры НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова", город Актобе;
- Сыбанбаев Дархан Арипович – директор КГП "Жамбылская многопрофильная центральная районная больница" Управления здравоохранения Алматинской области;
- Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующий кафедрой НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова", город Алматы;
- Уалиева Райгуль – заведующий лабораторией филиала РГП "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения по Восточно-Казахстанской области, город Усть-Каменогорск;
- Хаиров Константин Эдуардович – руководитель хирургического блока АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии", город Алматы;
Медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Балжанов Женис Мырзасейтович – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная городская больница № 1" акимата города Астаны;
- Бекарисов Олжас Сапаргалиевич – директор РГП "Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова", город Астана;
- Бердешева Мира Кабдулкаримовна – главная медицинская сестра ГКП "Городская поликлиника № 5" Управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области, город Уральск;
- Джумахаева Алия Сериковна – заместитель директора ГКП "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астаны;
- Кәрібай Серік Дузелбайұлы – заведующий отделением АО "Национальный центр нейрохирургии", город Астана;
- Мустафин Рамиль Табрисович – медицинский директор ТОО "Астана Эколайф";
- Огай Вячеслав Борисович – профессор ТОО "Национальный центр биотехнологии", город Астана;
- Тё Дмитрий Валерьевич – заведующий отделением КГП "Многопрофильная областная больница" Управления здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области, город Петропавловск;
Медалью "Шапағат"
- Амангелдіқызы Сая – управляющий директор НАО "Национальный центр детской реабилитации", город Астана;
- Дигай Александр Константинович – старший ординатор ТОО "Национальный научный онкологический центр", город Астана;
- Дюсекенова Гулжазира Кинайатовна – руководитель службы КГП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения области Абай, город Семей;
- Ким Алексей Юрьевич – врач КГП "Атырауская областная детская больница" Управления здравоохранения Атырауской области;
- Мухамедиев Ермек Дакенович – директор ГКП "Областной центр крови" при Управлении здравоохранения Акмолинской области, город Кокшетау;
- Оразалинов Азамат Жанабылович – заведующий отделением ГКП "Многопрофильная городская детская больница № 2" акимата города Астаны.
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено:
- Бенберину Валерию Васильевичу – заместителю начальника отдела РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" присвоено:
- Байгошкаровой Рахат Усербаевне – ветерану сферы здравоохранения, город Астана;
- Епеновой Жапырак Кенесхановне – директору ГКП "Областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Мангистауской области, город Актау;
- Карабаевой Раушан Жумартовне – директору РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
- Кисиковой Сауле Дюсебековне – советнику директора РГП "Больница Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан".
В Telegram-канале Акорды показали, кто из медработников получил из рук Касым-Жомарта Токаева государственные награды.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
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