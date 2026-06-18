"Пушкин в 21 веке": Максим Галкин в день своего 50-летия взорвал Instagram

Сегодня, 18 июня 2026 года, известный российский юморист Максим Галкин отмечет юбилей – 50 лет. В связи с этим к нему массово обратились звезды и поклонники, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим супруг Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram несколько своих снимков, под которыми написал: "50".

В комментариях Галкина поздравили:

Кристина Орбакайте : "С днем рождения! Ура!"

Светлана Лобода : "Шикарный возраст у красавчика! Будь счастлив".

Вера Брежнева : "Кайф".

Публикация буквально за 6 с лишним часов набрала более 116 тыс. лайков и более 3000 комментариев. Вот что пишут подписчики Максиму:

"Икона".

"Пушкин в 21 веке".

"С днем рождения, Макс!"

"С днем рождения, легенда".

"С днем рождения, дорогой Максим!"

"С юбилеем! Всех благ твоей семье!"

"С днем рождения! Долгих-долгих лет!"

"Максим, ну вы все краше и краше! С днем рождения!"

"Приятно видеть ровесников, умеющих держать себя в форме! С днюхой!"

"С юбилеем, Максим! Счастья, радости и больше классных проектов во Франции".

"С днем рождения красивого, умного, харизматичного и с чувством юмора Максима!"

"С днем рождения! Но давайте будем честны: 50 – это какая-то опечатка в паспорте и это не про вас".

"На правах старшего по цеху покровительственно тебе сообщаю, что ты спас наш возраст, – и теперь мы официальные сексапилы. Поздравляю тебя сильно! Будь нездешне счастливый".

"Максим, а вообще, конечно, я спешу присоединиться к всеобщим поздравлениям! И, опуская на время юмор с шутками-прибаутками, искренне хочу выразить свое уважение и восхищение вашей стойкости, непотопляемости и таланту!"

"С днем рождения, наш дорогой, любимый, солнечный Максим. Пусть жизнь во всем всегда щедро благословит. Вы столько красоты приносите в этот мир. Знаю вас примерно четверть века, и все это время вы восхищаете. Только вперед!"

"Дорогой Макс! Поздравляю с отличным днем! Это действительно твой символ – все и всегда ты делаешь и живешь на пятерку! Даже на все 50! Очень рад за тебя и желаю здоровья, счастья, гармонии, которую ты создаешь с такой филигранностью! Хорошего праздника и благополучия всей семье!"

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