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Культура и шоу-бизнес

Пропавшего в Таиланде казахстанского рэпера нашли живым

Дархан Жумабек, музыкант, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 10:24 Фото: Instagram/sweetchili999
Популярный хип-хоп исполнитель Кисло-Сладкий (настоящее имя – Дархан Жумабек) в июне 2026 года улетел в Таиланд для съемок музыкального клипа. Однако вскоре перестал выходить на связь, сообщает Zakon.kz.

Уже 22 июня 2026 года режиссер Парасат Ибраев, который как раз должен был сотрудничать с рэпером, заявил, что музыканта нашли.

По его словам, в настоящее время Жумабек находится в больнице под наблюдением врачей.

"Надеюсь, еще сутки побудет там, восстановится. Он сам расскажет, что произошло. Спасибо каждому, кто переживал, помогал и участвовал в поисках. Самое главное – человек нашелся и находится в безопасности. Берегите себя, будьте осторожны и не поддавайтесь дезинформации. Проверяйте информацию только из достоверных источников", – написал Ибраев в описании к публикации на странице в Instagram.

Еще в мае 2026 года рэпер угодил в скандал после выступления в клубе. Тогда за вызывающее поведение и нецензурную брань его задержали и оштрафовали.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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