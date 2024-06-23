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В Иране отменили смертный приговор рэперу, известному своими протестными песнями

, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 10:22
Верховный суд Ирана отменил смертный приговор правительственному критику и популярному хип-хоп исполнителю Тумаджу Салехи, который прославился благодаря своим текстам о смерти Махсы Амини, сообщает Zakon.kz.

Его адвокат Амир Райсян сообщил, что суд оценил дело и признал последние шесть лет тюремного заключения Салехи "чрезмерными", поскольку наказание было больше, чем разрешено законом. Он добавил, что теперь дело будет рассматривать другая коллегия суда, пишет Associated Press.

Смертный приговор Салехи, вынесенный в апреле Революционным судом в центральном городе Исфахан, вызвал замешательство, судебная система официально не подтвердила его. Такие суды в Иране часто проводят закрытые слушания с доказательствами, представленными секретарем, и предоставляют ограниченные права подсудимым.

Эта новость быстро вызвала международную критику со стороны западных стран и экспертов ООН, которые осудили ее как признак продолжающегося подавления Тегераном любого инакомыслия после многих лет массовых протестов.

Салехи был освобожден из тюрьмы в ноябре прошлого года, проведя там год по обвинениям, которые, по словам его сторонников, были основаны на музыке хип-хоп исполнителя и участии в протестах, вспыхнувших в Иране из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Она умерла под стражей в полиции нравов страны после задержания за слишком свободное ношение хиджаба.

Вскоре после освобождения в прошлом году Салехи снова отправили в тюрьму после того, как он заявил в видеообращении, что его пытали после задержания в октябре 2022 года. Позже в 2023 году суд приговорил Салехи к более чем шести годам лишения свободы.

8 июня 2024 года в Иране начался суд над лауреаткой Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади. 

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