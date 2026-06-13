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Культура и шоу-бизнес

Создатель "Безумного Макса" готовит финал и сериал по франшизе

Актеры, сцена, фильм, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 06:57 Фото: кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"
По данным Мэтью Беллони из Puck, режиссер Джордж Миллер обсудил с голливудскими студиями новую часть "Безумного Макса". Создатель франшизы собирается завершить ее и одновременно запустить сериал, сообщает Zakon.kz.

Как передает Лайфхакер, Warner Bros., занимавшаяся всеми предыдущими фильмами, не заинтересовалась проектами, вероятно, из-за провала "Фуриосы". При этом интерес к идее проявили другие компании, среди которых Amazon, Universal и Sony Pictures.

Источник Беллони также утверждает, что после работы над фильмом и сериалом 81‑летний Миллер планирует продать права на франшизу тому, кто предложит лучшую цену.

"Безумный Макс: Дорога ярости" вышел в 2015 году и получил шесть "Оскаров". Он считается одним из лучших боевиков в истории кино, однако в прокате не стал хитом, собрав около 380 миллионов долларов при бюджете свыше 150 миллионов.

Франшизу рискнули возродить лишь через девять лет, выпустив приквел "Фуриоса" за 168 миллионов. Несмотря на хорошие отзывы, картина заработала всего 174 миллиона и принесла многомиллионные убытки.

Франшиза "Безумный Макс" стартовала в 1979 году. События разворачиваются в постапокалиптическом мире, где царит анархия, а дефицитное топливо считается главным ресурсом. В центре истории бывший полицейский, превратившийся в одинокого странника, движимого выживанием и жаждой мести.

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Аксинья Титова
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